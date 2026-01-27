中職／統一獅簽具美韓資歷洋投銳力獅 和飛力獅保持聯繫

中職統一7-ELEVEn獅隊今天公布新球季第4名洋投，為具美韓職棒資歷洋投銳力獅。至於第5號洋將人選，獅隊表示，除了持續洽談飛力獅外，也有2至3名不錯的洋將人選。

獅隊發布新聞稿表示，備戰新球季，獅隊目前在台南棒球場進行第1階段春訓，新球季洋將布局，布雷克（Brock Dykxhoorn）為複數年約，並與獅帝芬（Jackson Stephens）完成續約。

獅隊於1月中旬簽下喬登（Jordan Balazovic），喬登1998年9月17日出生，2023年曾效力於美國職棒大聯盟明尼蘇達雙城隊，2024年效力韓國職棒（KBO）斗山熊隊，2025年回到美職系統，最高層級為底特律老虎隊小聯盟3A。

獅隊今天宣布再簽下第4名洋將為Denyi Reyes，中文譯名為銳力獅，曾效力於美國職棒巴爾的摩金鶯隊、紐約大都會隊，2024年轉戰韓國職棒三星獅隊。獅隊與銳力獅已完成簽約，預計2月中旬抵台投入獅隊春訓備戰新球季。

獅隊持續與飛力獅（Felix Pena）洽談新合約，經數次洽談後，目前仍未達成共識，球團表示，除飛力獅外，仍有2至3名不錯洋將持續洽談中，盼成為獅隊洋將戰力最大後盾。

獅隊教練團期許洋將們均能在2月中旬完成報到，投入春訓訓練，讓教練團透過熱身賽掌握球員狀況，目標於開季前至少有4名洋將以最佳狀態迎接新賽事。

獅隊第2階段春訓將在2月初正式開始，農曆過年前將兵分兩路，分別在台南市立棒球場及花蓮德興棒球場進行訓練，台南組球員調整進度較快，預計2月3日起開始進行分組對抗賽及自辦熱身賽。

獅隊農曆年後、大年初五（2月21日）在台南棒球場全員到齊，進行開訓典禮暨新春團拜，當天也將公布獅隊年度口號，2月28日將在台南棒球場舉辦一年一度有你真好活動，迎接新球季賽事。