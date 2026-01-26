中職／猿隊調薪進度完成90% 第4位洋投對球隊補強很重要

樂天桃猿隊備戰新球季，目前3名洋將是去年王牌投手、中職年度MVP威能帝，以及最近加盟的魔爾曼、麥斯威尼，猿隊副領隊礒江厚綺今天表示，希望開季前至少還有一位洋投，球探部門正在討論，近期內會公布。

礒江厚綺透露，第4位洋投對球隊補強很重要，目前正朝最後評估方向進行，希望能在過年前確定人選。

猿隊去年13勝洋投魔神樂遭味全龍隊挖角，改名魔神龍迎接中職第3季，礒江厚綺表示，當初和魔神樂的合約狀況比較特殊，確實有簽相關條文，但今年找的洋投都未簽；球團也尊重聯盟「228條款」，這不是不好的制度，因此沒有想要調整的想法。

猿隊去年奪下隊史第8座總冠軍，團隊薪資調幅確定上漲；礒江厚綺指出，目前和球員談約進度順利，已 完成90%，會看年度表現評估，整體往上調整，31日開訓典禮再對外說明。