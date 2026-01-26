中職／小龍女異動 Queena、小珍奶、星岑、米奇、柳柳共5人離隊

味全龍隊今天宣布Dragon Beauties小龍女成員異動，星岑、米奇、Queena、小珍奶、柳柳將於近日合約期滿後離開小龍女團隊。

龍隊發布相關訊息如下：

「謝謝妳們這些日子，作為小龍女的一員，始終陪著球隊、陪著球迷度過每一個高潮與低潮時刻；妳們為了站上應援舞台，所付出的時間與心力，讓每一次登場，都成為值得被記住的畫面。

誠摯感謝所有女孩對於團隊的貢獻，球團也期盼各種合作機會，其中星岑將轉任於球團服務，米奇亦將安排於花蓮賽事擔任要角持續發光。

祝福所有女孩未來發展一切順利。」