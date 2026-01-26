聽新聞
中職／桃猿沒在怕！首度證實開幕系列戰在大巨蛋迎戰象、龍
中華職棒新球季開幕戰將於3月28日（周六）開打，去年總冠軍樂天桃猿隊擔任主隊，在台北大巨蛋迎戰中信兄弟隊，猿隊副領隊礒江厚綺今天表示，開幕周連續兩場主場比賽都在大巨蛋，希望「10號隊友」多多進場支持。
猿隊去年在總冠軍賽以4勝1敗擊敗兄弟，奪下球史第8冠，今年開幕戰維持傳統，由前一季總冠軍賽交手組合對決，如果沒有意外，大巨蛋可望再度出現滿場4萬人的盛況。
猿隊3月28日對決兄弟，隔天將和味全龍隊交手，礒江厚綺首度證實，這兩場比賽確定都在台北大巨蛋進行。
猿隊將於31日在桃園棒球場舉行春訓開訓典禮，新球季開幕戰開始倒數，礒江厚綺表示，總教練曾豪駒領軍打完世界棒球經典賽，中華隊也有一些猿隊球員，球團內部正在討論，要用何種方式好好迎接今年第一場比賽，到時希望球迷進場力挺球隊。
