中職／悍將狀元籤喬旅外尚未討論 委籍洋投簽證影響不大

富邦悍將隊今年季前洋將部署作業順利，目前已簽約4正式洋投、1洋砲以及1位育成洋投，副領隊林威助透露規畫，看到去年鈴木駿輔的案例，育成洋投的配置，對悍將會是加分。

悍將備戰今年賽季，續約魔力藍、鈴木駿輔，新簽洋投愛力戈、威戈神、洋砲邦力多，以及育成洋投阿部雄大。阿部、鈴木已經投入春訓，至於其他洋將，除了愛力戈以外，其餘洋將都會在下周報到。

愛力戈為委內瑞拉籍，由於國家政局動盪，簽證取得是否順利引起關注。林威助對此表示，應該還好，目前還算順利，愛力戈會在第二波、比較晚報到。

悍將去年就曾部署日籍育成洋將，今年再找阿部雄大，林威助也以去年鈴木為例，「以去年鈴木的表現，如果有好表現讓教練團看到，一軍洋將狀況沒那麼好，還是有可能上一軍，「如果有好表現，對球隊非常加分。」至於為何注意到阿部，他表示是因有人推薦，他本人也有意往國外發展。

悍將擁有今年選秀狀元籤，是否提前接觸旅外選手？林威助表示，目前尚未討論到，可能春訓之後會比較具體一點。