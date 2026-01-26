聽新聞
中職／郭嚴文只差兩轟破百 猿隊未考慮找他回鍋有理由
味全龍隊去年把37歲老將郭嚴文列為戰力外名單，至今未有其他球隊吸收，樂天桃猿隊副領隊礒江厚綺今天表示，球團內部曾經討論，但未來方向是希望隊上年輕球員好好發揮，一直有這樣的想法。
郭嚴文2011年從猿隊展開中職生涯，效力13年後轉戰龍隊，歷經前年、去年球季後，目前生涯累積15年，只差兩支全壘打就可加入「百轟俱樂部」。
礒江厚綺表示，郭嚴文過去表現非常優異，幫助球隊打出很好的戰績，但球隊整體規劃以年輕球員為主，讓他們有更多發揮空間，一直堅持這種想法，因此暫時沒有考慮郭嚴文。
郭嚴文能否展開生涯第16季，締造第100支全壘打紀錄，仍有不少球迷關心， 礒江厚綺說：「當然希望郭嚴文能夠繼續打下去，祝福他一直維持在很好的狀態。」
