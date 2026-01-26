中職／後藤光尊哪裡不一樣？林威助：球員有更多自己想法

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將副領隊林威助。記者季相儒／攝影 季相儒
富邦悍將副領隊林威助。記者季相儒／攝影 季相儒

富邦悍將隊今年由日籍教頭後藤光尊上任，春訓第一階段到昨天落幕，副領隊林威助觀察他的帶隊特色，指出他讓球員有更多自己的想法，「自己缺少什麼、需要什麼，讓球員知道自己的優缺點去加強。」

悍將今年迎接首位日籍教頭，後藤光尊去年以二軍教頭身分加入悍將，光速升任一軍教頭，本月20日全員到齊展開春訓。

林威助表示，春訓到昨天為止第一階段落幕，後藤在這階段對於體能要求會比較注重，接下來會進入下一階段。被問到球員是否適應新教頭的風格，他笑答：「球員應該去年有接觸過都滿適應。」

談到後藤不一樣地方，林威助表示，「後藤讓球員有更多自己的想法，自己缺少什麼，需要什麼，要讓球員知道自己的優缺點去加強。」

林威助 富邦悍將

