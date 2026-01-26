快訊

不是什麼都能裝 這8種東西長時間放夾鏈袋保存反而壞更快

北海道早餐店播台灣電視台被出征！老闆傻眼不退讓 回應讓網大炸鍋

年前必看！今天臘八節「最強轉運日」 由來、禁忌與開運3招曝

經典賽／怎麼輸？美國隊秀2塞揚+1MVP持星條旗照片造勢WBC

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
史肯斯（左起）、賈吉、史庫柏手持美國國旗，三位年度獎項得主都將在今年為美國隊出戰經典賽。圖／取自MLB官方X
史肯斯（左起）、賈吉、史庫柏手持美國國旗，三位年度獎項得主都將在今年為美國隊出戰經典賽。圖／取自MLB官方X

全美棒球記者協會（BBWAA）晚宴昨天登場，兩聯盟兩大獎的四位得主全數都將在今年世界棒球經典賽亮相，MLB官方X貼出賈吉（Aaron Judge）、史肯斯（Paul Skenes）、史庫柏（Tarik Skubal）一起手舉美國國旗的畫面，為經典賽造勢。

美國職棒大聯盟作為經典賽主辦單位，過去五屆僅在2017年奪冠，由日本隊三度帶走金盃，包括上屆冠軍賽上演美日大戰，由大谷翔平面對楚奧特（Mike Trout）演出再見三振。

美國隊籌組豪華陣容迎接本屆賽事，首度兩位新科塞揚同時參賽，加上隊長賈吉是美聯年度MVP，三人昨天出席BBWAA晚宴，手持美國國旗畫面星度超高，大聯盟官方X寫著：「史肯斯、賈吉、史庫柏正在為經典賽準備中，美國隊成員在昨晚的BBWAA晚宴出席踴躍。」美國棒球國家隊官方X也貼出這張照片，預告經典賽腳步近了。

國聯年度MVP大谷翔平則將披上日本隊戰袍，捍衛衛冕之路，挑戰日本隊第四座經典賽冠軍。

經典賽 賈吉 日本隊

延伸閱讀

經典賽／本屆賽事看點？田中將大首推前隊友賈吉

MLB／當爸爸後領MVP 賈吉：回家看到妻女的笑容就是一切

經典賽／「Arson Judge事件」沒當成隊友 巨人王牌韋伯期待在美國隊圓夢

MLB／「現在知道冠軍的感覺了」 大谷翔平致詞1句話逗笑全場

相關新聞

經典賽／怎麼輸？美國隊秀2塞揚+1MVP持星條旗照片造勢WBC

全美棒球記者協會（BBWAA）晚宴昨天登場，兩聯盟兩大獎的四位得主全數都將在今年世界棒球經典賽亮相，MLB官方X貼出賈吉...

中職／昔日鐵捕化身「街頭吉他阿北」 網友巧遇直呼超現實

一場原本只是「帶老婆女兒去騎腳踏車放風」的日常行程，最後卻意外變成資深棒球迷一生難忘的奇遇記。 有網友分享，當天晚上全家在戶外騎車時，女兒被路邊一位自備吉他與音響、邊彈邊唱的「阿北」吸引，乾脆停

日職／前塞揚鮑爾待業中 經紀人曝：現階段不要日職合約

2020年國聯塞揚得主鮑爾（Trevor Bauer）尚在市場上待業中，他的經紀人魯芭（Rachel Luba）透露最新...

木棒聯賽／扭轉不常練球習慣 江丞郡為大同高中投出關鍵一勝

大同高中今天靠著投手江丞郡後援4局守成，終場以5比2擊敗成功商水，在高中木棒聯賽第一階段拿下關鍵一勝，總教練蘇建榮透露，...

日職／軟銀快腿放棄旅美續簽夢幻合約 身價從400萬暴漲至20億

福岡軟銀鷹29歲快腿好手周東佑京，日前在福岡市球團事務所完成合約談判，正式與球團簽下5年總額20億日圓外加激勵獎金的超大型合約，平均年薪達4億日圓，較上季1億1000萬日圓大幅躍升。這份合約不僅是球團

木棒聯賽／U18國手帶頭 穀保「背靠背靠背」寫三連轟紀錄

114學年度高中木棒聯賽第一階段預賽24日開打，今天（25日）第二天賽程，上屆亞軍穀保家商在高雄頂庄棒球場對上屏東高中，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。