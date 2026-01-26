日職／前塞揚鮑爾待業中 經紀人曝：現階段不要日職合約

2020年國聯塞揚得主鮑爾（Trevor Bauer）尚在市場上待業中，他的經紀人魯芭（Rachel Luba）透露最新進度，他目前並未尋求日本職棒合約，令外界好奇下一步動向。

魯芭表示，「現階段鮑爾並未打算爭取日職合約，若情況有所改變，日職球隊已要求我們通知他們。」

現年35歲的鮑爾在大聯盟征戰10年，累積83勝69敗、防禦率3.79，2020年在縮水賽季拿到國聯塞揚，隨後與道奇簽下3年1.02億美元合約，但只在道奇效力一季就因性暴力醜聞遭到大聯盟放逐。

鮑爾在2023年轉戰日職加入橫濱隊，貢獻10勝4敗、防禦率2.76佳績，2024年前往墨西哥聯盟，去年再度回歸橫濱，但僅繳出4勝10敗、防禦率4.51，球季結束後並未獲得橫濱續留，目前仍在尋找新球季落腳處。