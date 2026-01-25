木棒聯賽／扭轉不常練球習慣 江丞郡為大同高中投出關鍵一勝

快訊

中央社／ 台北25日電
大同高中今天靠著投手江丞郡後援4局守成，終場以5比2擊敗成功商水，在高中木棒聯賽第一階段拿下關鍵一勝，總教練蘇建榮透露，江丞郡曾經一度不常練球。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽，商水1局下先馳得點，不過大同在3局上反撲，無人出局攻占滿壘，先以觸擊犧牲追平比數，潘勝宏、賴昱軒、黃鉑桓接連敲出安打，單局攻下5分。

商水在4局下追回1分，大同決定換上江丞郡接替投球，登板4局無安打、無失分，投出5次三振、1次觸身球，拿下勝投，最快球速約138公里。大同總教練蘇建榮表示，投手安排是看黃嘉彤先發能撐幾局，球速不錯的江丞郡先擔任指定打擊，有需要再登板投球，今天控球有準。

蘇建榮坦言，江丞郡高一下學期自美和中學轉學過來，原本練球常請假，經常跟江丞郡曉以大義，高二開始有轉變，慢慢恢復正常訓練，「我跟他說，你有實力沒錯，但沒練球，體力、續航力不好，棒球之神會看到，要尊重棒球。」

