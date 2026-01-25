木棒聯賽／U18國手帶頭 穀保「背靠背靠背」寫三連轟紀錄

114學年度高中木棒聯賽第一階段預賽24日開打，今天（25日）第二天賽程，上屆亞軍穀保家商在高雄頂庄棒球場對上屏東高中，由U18世界盃國手帶頭締造「back to back to back」三連轟紀錄，僅打3局以19：0提前收下勝利，二連勝入敗。

穀保家商昨天首戰對上新民高中就有捕手黃世堯敲出3分砲。今天第二戰面對屏東高中砲火更猛烈，首局打了近兩輪灌進12分，接著在第2局送上全壘打煙火秀，去年U18中華隊外野手帕蘇拉塔基斯利尼安擊出3分全壘打，接著上場的許子彥再開轟，另一名U18砲手張乙安再追加一轟，單局多添5分。

帕蘇拉塔基斯利尼安、許子彥、張乙安連三打席敲全壘打，寫下高中木棒聯賽紀錄，穀保總教練楊孝承也直呼：「這在職棒都很難。」團隊目前兩戰敲4轟，楊孝承也坦言意外，他透露，出發前熱身賽時選手打擊狀況不太好，之後安排特打也和選手聊聊，「沒想到前兩場會出現全壘打。」

楊孝承表示，這兩場對手的投球速度沒那麼快，提醒選手把球帶進來一點，確實擊球就好。帕蘇拉是高中首轟，他的身材不是全壘打型的選手，張乙安那支打到中外野則是最遠，提醒他們當下開心就好，怕他們得意忘形，心態、積極度不能鬆懈，明天又是重新開始。