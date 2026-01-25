快訊

星宇航空飛神戶「重落地」降落 民航局要求組員停飛調查

基隆民宅起火...消防人員進入火場 發現是堆滿物品的高火載量危險場域

霍諾德徒手攀台北101 工傷協會：101踐踏工安、把人命當宣傳素材

木棒聯賽／U18國手帶頭 穀保「背靠背靠背」寫三連轟紀錄

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
帕蘇拉塔基斯利尼安敲高中首轟，穀保家商連三打席開轟寫紀錄。圖／學生棒聯提供
帕蘇拉塔基斯利尼安敲高中首轟，穀保家商連三打席開轟寫紀錄。圖／學生棒聯提供

114學年度高中木棒聯賽第一階段預賽24日開打，今天（25日）第二天賽程，上屆亞軍穀保家商在高雄頂庄棒球場對上屏東高中，由U18世界盃國手帶頭締造「back to back to back」三連轟紀錄，僅打3局以19：0提前收下勝利，二連勝入敗。 

穀保家商昨天首戰對上新民高中就有捕手黃世堯敲出3分砲。今天第二戰面對屏東高中砲火更猛烈，首局打了近兩輪灌進12分，接著在第2局送上全壘打煙火秀，去年U18中華隊外野手帕蘇拉塔基斯利尼安擊出3分全壘打，接著上場的許子彥再開轟，另一名U18砲手張乙安再追加一轟，單局多添5分。

帕蘇拉塔基斯利尼安、許子彥、張乙安連三打席敲全壘打，寫下高中木棒聯賽紀錄，穀保總教練楊孝承也直呼：「這在職棒都很難。」團隊目前兩戰敲4轟，楊孝承也坦言意外，他透露，出發前熱身賽時選手打擊狀況不太好，之後安排特打也和選手聊聊，「沒想到前兩場會出現全壘打。」

楊孝承表示，這兩場對手的投球速度沒那麼快，提醒選手把球帶進來一點，確實擊球就好。帕蘇拉是高中首轟，他的身材不是全壘打型的選手，張乙安那支打到中外野則是最遠，提醒他們當下開心就好，怕他們得意忘形，心態、積極度不能鬆懈，明天又是重新開始。

穀保家商 球速

延伸閱讀

高中木棒聯賽黃世堯敲3分砲 助穀保搶下首勝

「利正赫」原型李昌壽離世！台灣國手妻悼摯愛　生死相許比《愛的迫降》更轟動

棒球／陳世展唯一球員卡是林智勝 想當全壘打王變投手

高中木棒聯賽將開打 今年有哪些高三旅外潛力股？

相關新聞

中職／昔日鐵捕化身「街頭吉他阿北」 網友巧遇直呼超現實

一場原本只是「帶老婆女兒去騎腳踏車放風」的日常行程，最後卻意外變成資深棒球迷一生難忘的奇遇記。 有網友分享，當天晚上全家在戶外騎車時，女兒被路邊一位自備吉他與音響、邊彈邊唱的「阿北」吸引，乾脆停

日職／軟銀快腿放棄旅美續簽夢幻合約 身價從400萬暴漲至20億

福岡軟銀鷹29歲快腿好手周東佑京，日前在福岡市球團事務所完成合約談判，正式與球團簽下5年總額20億日圓外加激勵獎金的超大型合約，平均年薪達4億日圓，較上季1億1000萬日圓大幅躍升。這份合約不僅是球團

木棒聯賽／U18國手帶頭 穀保「背靠背靠背」寫三連轟紀錄

114學年度高中木棒聯賽第一階段預賽24日開打，今天（25日）第二天賽程，上屆亞軍穀保家商在高雄頂庄棒球場對上屏東高中，...

木棒聯賽／台東體中首場面臨苦戰 展現韌性延長賽搶勝

高中木棒聯賽今天開打，上屆季軍台東體中首戰與興大附農交手就打得辛苦，兩隊鏖戰至延長賽第8局，台東體中延長賽單局攻下6分、...

中職／台鋼雄鷹與櫻井周斗完成續約 25日投入春訓

中職台鋼雄鷹隊備戰新球季，確定與日籍投手櫻井周斗完成續約，他已在今天（24日）抵達高雄，預計明天開始投入球隊春訓。目前台...

棒球／謝南強讚東園奪威廉波特冠軍助圓夢 選拔賽3月登場

台灣世界少棒聯盟今天舉行年度餐會，謝國城棒球文教基金會董事長謝南強出席，感謝東園睽違29年奪下威廉波特少棒世界冠軍幫他圓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。