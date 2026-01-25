快訊

日職／軟銀快腿放棄旅美續簽夢幻合約 身價從400萬暴漲至20億

聯合新聞網／ 綜合外電報導
周東佑京4度贏得盜壘王。圖截自X
福岡軟銀鷹29歲快腿好手周東佑京，日前在福岡市球團事務所完成合約談判，正式與球團簽下5年總額20億日圓外加激勵獎金的超大型合約，平均年薪達4億日圓，較上季1億1000萬日圓大幅躍升。這份合約不僅是球團對他長期貢獻的最高誠意，也讓周東成為育成選秀出身野手史上最高年薪紀錄保持人。

周東佑京是在2017年以育成選手身分入團，起薪僅400萬日圓，歷經9年打拚完成驚人翻身。上季雖受傷勢影響僅出賽96場，仍繳出打擊率2成86、3轟、36分打點、35次盜壘的成績，完成3年連續、個人生涯第4度盜壘王，並連續兩年拿下金手套獎，身為選手會長的他，也在場內外扮演關鍵角色，協助球隊完成聯盟連霸、5年來再度登上日本一。

由於周東佑京本季原本就有機會取得國內FA資格，這份合約也被視為「提前買斷FA」的象徵性操作。對此他坦言毫無鬆懈心態，反而更加自我要求：「我不想讓自己有任何鬆懈，因為這是合約的第1年，也是最重要的一年。周圍一定會看，我不希望被認為是『因為簽了5年就放鬆』的那種球員。」

談到新賽季目標，周東直接喊出極具野心的宣言「143場全勤、全局出賽」。他直言過去幾年總是因傷缺陣，因此新合約到手後，最想證明的是自己的「出勤價值」。

值得一提的是，2026年球季將由世界棒球經典賽（WBC）揭開序幕，周東佑京確定連續兩屆披上日本隊戰袍，並特別將背號改為「20」，象徵回到初心。他透露：「那是我小時候第一次拿到的背號，希望從WBC開始，用最純粹的心情重新出發。」

談到旅美可能性，周東也首度坦承心路歷程。他表示曾夢想挑戰大聯盟，也與效力大都會的前輩千賀滉大多次討論，但考量球團制度、年齡、傷勢與現實條件後，決定先專注在日本再拚5年，「能在這裡拿到這樣的合約，本身就代表被高度肯定了。」

從育成選手到高價合約，周東佑京用速度與拚勁跑出屬於自己的時代。新合約不是終點，而是另一段更高標準旅程的起點。

