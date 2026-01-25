中職／昔日鐵捕化身「街頭吉他阿北」 網友巧遇直呼超現實

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
曾智偵吉他自彈自唱。資料照
一場原本只是「帶老婆女兒去騎腳踏車放風」的日常行程，最後卻意外變成資深棒球迷一生難忘的奇遇記

有網友分享，當天晚上全家在戶外騎車時，女兒被路邊一位自備吉他與音響、邊彈邊唱的「阿北」吸引，乾脆停下來聽歌。阿北也相當親切，得知小朋友喜歡腳踏車後，立刻現場獻唱一首〈腳踏車〉。

唱完歌後，網友覺得這位阿北「氣質不像一般街頭藝人」，便隨口聊了幾句，問他是不是常在這裡彈吉他。沒想到對方神秘地說了一句：「如果你有看職棒，可能會比較認識我。」身為前誠泰Cobras球迷的網友一時還以為對方是前啦啦隊成員，直接搖頭表示自己現在沒在看。

接下來一句話，直接讓現場空氣凝結。

「我叫曾智偵，以前是統一獅的。」

網友瞬間三連問爆擊：「曾智偵？你是曾智偵？你是嘉義人？」震驚到語言系統當機。對方則笑著回應：「對啊，雖然我看起來像原住民，但我是嘉義人喔。」

原來，這位在路邊自彈自唱的阿北，正是昔日中職名將、統一獅鐵捕曾智偵。

昔日中職鐵捕曾智偵。資料照
出身嘉義的曾智偵，昔日與洪一中、凃忠男並稱台灣三大鐵捕，擁有出色的阻殺率和打擊能力，長年獲選最佳十人和捕手金手套；自我要求極高的他更是一路打到45歲才退休。離開職棒後的曾智偵曾回到學生球隊執教，也曾執掌過成棒球隊，一度回鍋接手義大犀牛總教練一職，2023年則是獲聘中信實中青棒隊總教練。

更讓人意外的是，曾智偵當場還主動加了該網友的LINE，熱情邀請一家人有空可以去參加他每週五晚上開設的「免費運動課程」，曾智偵也笑稱就是想推廣運動、交朋友。該網友事後忍不住感嘆：「這真是一個超現實的夜晚。」

曾智偵每周五晚上義務指導市民拉筋伸展運動。資料照
該名網友這番「奇遇」也釣出許多資深棒球迷留言，紛紛貼出與曾智偵相關的球員卡等商品，許多人更表示「66歲的曾智偵，看起來也太年輕了吧」、「他是真的蠻會彈的，幾年前有看到他在講座表演」、「退休後能做自己喜歡的事情真是太好了」、「大目氣色真好！彈吉他感覺好嗨喔！」、「野生神獸」、「真的是史上中職最強捕手」、「這什麼神奇的經歷啦」。

