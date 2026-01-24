高中木棒聯賽黃世堯敲3分砲 助穀保搶下首勝

高中木棒聯賽今天開打，上屆亞軍穀保家商首戰與新民高中交手，黃世堯首局就開轟、3分砲幫助球隊拉開領先差距，助隊以10比0、4局搶勝。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽，穀保家商今天與新民高中交手，穀保1局下就有攻勢，靠著保送、接連安打攻占滿壘，張乙安適時安打，一棒送回2分，黃世堯開轟，3分砲幫助球隊開賽取得5比0領先。

穀保2局下靠著杜翊澤、帕蘇拉．塔基斯利尼安、張乙安都敲出長打，單局再拿2分，3局下靠著滾地球先跑回1分，帕蘇拉．塔基斯利尼安敲出個人單場第3安，替球隊再添2分，達到提前結束比賽門檻。

穀保4任投手依序登板，王銘賢先發投2局，顏禮君中繼投1局，黃宥銘、邱翊銓依序登板，4名投手合力壓制，僅讓對手敲出1支安打、總計送出9次三振，無失分，顏禮君為勝投。

台南海事與善化高中比賽，兩隊都有全壘打表現，善化王子聖4局上敲出追平比數2分砲，台南海事4局下靠著接連安打、失誤攻下3分要回領先，善化5局上再度將比數扳平。

6局下台南海事潘鏡臣敲出超前比數陽春砲帶起球隊攻勢，台南海事單局攻下5分，終場以10比3、6局搶勝。