木棒聯賽／台東體中首場面臨苦戰 展現韌性延長賽搶勝

高中木棒聯賽今天開打，上屆季軍台東體中首戰與興大附農交手就打得辛苦，兩隊鏖戰至延長賽第8局，台東體中延長賽單局攻下6分、奠定勝基，左投曾睿豪後援穩守，助隊以8比6搶勝。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽今天開打，台東體中首戰與興大附農交手，兩隊前3局都沒有拿下分數，興大附農4局下靠著接連四壞保送、失誤先馳得點，5局下再靠著觸身球保送、犧牲觸擊、李楷棋內野安打送回第2分。

台東體中前5局沒有拿下分數，6局上打線突破，靠著保送、盜壘、壯金銘二壘打、滾地球攻勢串連，加上對手守備失誤，一口氣跑回2分、扳平戰局。

兩隊正規7局打完2比2僵持不下，突破僵局制延長賽8局上，台東體中靠著單局4安、3次四死球保送，加上對手守備失誤，把握機會一口氣攻下6分奠定勝基；興大附農8局下追回4分，攻勢沒能延續吞敗。

台東體中拿下預賽首勝，左投曾睿豪今天4局危機登板後援，總計投4.1局被敲出4支安打，投出3次三振，1次觸身球保送，失掉5分（1分責失分），幫助球隊守住勝利，拿下勝投。

東體總教練陳峰岳表示，雖有先到高雄跟台鋼科大練習賽，但跟正式比賽還是不太一樣，今天首場比賽球員慢熱，還好大家有咬住戰局、展現韌性。

對於左投曾睿豪後援表現，陳峰岳稱讚他是陣中最穩定的投手，興大左打者多，因此選擇有危機時換曾睿豪登板，曾睿豪投到後面手指破皮、影響控球，否則應該可以表現更好。