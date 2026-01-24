木棒聯賽／台東體中首場面臨苦戰 展現韌性延長賽搶勝

快訊

中央社／ 台北24日電
114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽24日開打，上屆季軍台東體中（圖）首戰交手興大附農，雙方鏖戰至延長賽第8局才分勝負，終場由台東體中以8比6搶勝。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真　115年1月24日 中央通訊社
114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽24日開打，上屆季軍台東體中（圖）首戰交手興大附農，雙方鏖戰至延長賽第8局才分勝負，終場由台東體中以8比6搶勝。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真　115年1月24日 中央通訊社

高中木棒聯賽今天開打，上屆季軍台東體中首戰與興大附農交手就打得辛苦，兩隊鏖戰至延長賽第8局，台東體中延長賽單局攻下6分、奠定勝基，左投曾睿豪後援穩守，助隊以8比6搶勝。

114學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽今天開打，台東體中首戰與興大附農交手，兩隊前3局都沒有拿下分數，興大附農4局下靠著接連四壞保送、失誤先馳得點，5局下再靠著觸身球保送、犧牲觸擊、李楷棋內野安打送回第2分。

台東體中前5局沒有拿下分數，6局上打線突破，靠著保送、盜壘、壯金銘二壘打、滾地球攻勢串連，加上對手守備失誤，一口氣跑回2分、扳平戰局。

兩隊正規7局打完2比2僵持不下，突破僵局制延長賽8局上，台東體中靠著單局4安、3次四死球保送，加上對手守備失誤，把握機會一口氣攻下6分奠定勝基；興大附農8局下追回4分，攻勢沒能延續吞敗。

台東體中拿下預賽首勝，左投曾睿豪今天4局危機登板後援，總計投4.1局被敲出4支安打，投出3次三振，1次觸身球保送，失掉5分（1分責失分），幫助球隊守住勝利，拿下勝投。

東體總教練陳峰岳表示，雖有先到高雄跟台鋼科大練習賽，但跟正式比賽還是不太一樣，今天首場比賽球員慢熱，還好大家有咬住戰局、展現韌性。

對於左投曾睿豪後援表現，陳峰岳稱讚他是陣中最穩定的投手，興大左打者多，因此選擇有危機時換曾睿豪登板，曾睿豪投到後面手指破皮、影響控球，否則應該可以表現更好。

相關新聞

中職／台鋼雄鷹與櫻井周斗完成續約 25日投入春訓

中職台鋼雄鷹隊備戰新球季，確定與日籍投手櫻井周斗完成續約，他已在今天（24日）抵達高雄，預計明天開始投入球隊春訓。目前台...

棒球／謝南強讚東園奪威廉波特冠軍助圓夢 選拔賽3月登場

台灣世界少棒聯盟今天舉行年度餐會，謝國城棒球文教基金會董事長謝南強出席，感謝東園睽違29年奪下威廉波特少棒世界冠軍幫他圓...

中職／陳鏞基引退年守打兼顧 提案胡金龍1日球員連線

中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊球員陳鏞基今年球季結束後引退，最終賽季以可守備出賽優先，還提議引退賽時退役球員...

UBL／兩年前在看台看同學奪冠 北市大莊承翰重返球場成封王功臣

台北市立大學在今年UBL大專棒球聯賽奪下隊史第5座冠軍，也是近6年來的第3冠，大四主力投手莊承翰在投手丘上迎接冠軍時刻，...

中職／陳鏞基難忘30年前少棒交流賽 兒子對運動也感興趣

中職統一7-ELEVEn獅隊球星陳鏞基出席TLLB餐會，回憶少棒階段代表台灣與日本球隊交流賽的記憶，也分享目前小五的兒子...

