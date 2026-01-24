中職／台鋼雄鷹與櫻井周斗完成續約 25日投入春訓
中職台鋼雄鷹隊備戰新球季，確定與日籍投手櫻井周斗完成續約，他已在今天（24日）抵達高雄，預計明天開始投入球隊春訓。目前台鋼的外籍戰力，已確定簽下3洋投加上洋砲魔鷹。
台鋼雄鷹去年季後就率先與兩屆全壘打王魔鷹完成續約，留下這名近年最具破壞力的重砲洋將，今年初再宣布與兩名洋投艾速特、後勁談妥合約，新球季繼續扮演球隊重要的「左右護法」。
日籍洋投櫻井周斗也已確定和台鋼完成續約，他過去有過7年日本職棒資歷，曾效力於橫濱DeNA灣星及東北樂天金鷲，去年季中來台延續球員生涯，通過台鋼雄鷹的測試後入隊，並在8月17日完成初登板。
櫻井周斗在2025球季總計在一軍4場出賽都是先發，拿下2勝，共投22局，僅被擊出14支安打、送出13次奪三振，防禦率2.45，新球季將繼續披台鋼雄鷹戰袍。
