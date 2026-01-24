棒球／謝南強讚東園奪威廉波特冠軍助圓夢 選拔賽3月登場

台灣世界少棒聯盟今天舉行年度餐會，謝國城棒球文教基金會董事長謝南強出席，感謝東園睽違29年奪下威廉波特少棒世界冠軍幫他圓夢，也宣告今年的少棒選拔賽3月登場。

台灣世界少棒聯盟（TLLB）於今天舉辦年度餐會，邀請去年勇奪威廉波特少棒世界冠軍的東園國小、LLB次青少棒冠軍中山國中代表團隊到場，並頒發由LLB總部特別請美國著名的球員卡公司TOPPS，比照美國職棒大聯盟球員卡的規格等級，為威廉波特世界少棒冠軍製作的「紀念球員卡」。

東園少棒總教練賴敏男表示，去年可以順利拿下世界冠軍，是靠很多人的幫忙，收到很多支持，也希望全國繼續相挺棒球，球隊也會繼續努力。

中山國中棒球隊總教練藍文權則表示，LLB一直都是國內很重視的比賽，感謝各界的幫忙，讓球員可以出國比賽圓夢，相信對球員來說會是畢生難忘的回憶。

高齡91歲的謝國城棒球文教基金會董事長謝南強，是1969年金龍少棒隊代表台灣奪下威廉波特世界冠軍的見證者，想要再看台灣奪下威廉波特世界冠軍一直都是心願，他感謝東園少棒圓了他的夢想。

謝國城將冠名台北市青年公園棒球場，今年威廉波特少棒賽國內選拔賽、謝國城盃少棒賽也將在青年公園開打，預計於3月21至28日在舉行。

除了謝國城盃少棒賽，TLLB也宣布，LLB次青少棒賽選拔賽、全國青少棒錦標賽將於4月11至18日在棒球的搖籃台東縣舉辦，由長期積極參與各項公益活動的萬士益冷氣冠名贊助；TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽則於4月3至6日在台北進行，2026年LLB U13亞洲盃棒球錦標賽則預計於6月21至28日舉行。