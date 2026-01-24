UBL／兩年前在看台看同學奪冠 北市大莊承翰重返球場成封王功臣

台北市立大學在今年UBL大專棒球聯賽奪下隊史第5座冠軍，也是近6年來的第3冠，大四主力投手莊承翰在投手丘上迎接冠軍時刻，也拿下他個人UBL首冠，回想這一路如坐雲霄飛車般的經歷，他直呼奪冠那刻真的是「不可思議」。

莊承翰在大學前兩年因為沒有太多上場機會，自認實力不足，因此決定不打球，大二下學期離隊，開始雙主修運動健康科學系，學習運動防護，未來想改當防護員。

在他離隊那年，北市大在UBL奪冠，那場比賽莊承翰在看台上觀賽，看著自己的同學們拿下冠軍，莊承翰表示，很感動也很替大家開心，雖自己沒有參與其中也不覺得可惜，因為當時也沒有什麼出賽機會。

在北市大總教練王宜民多次的溝通和說服之下，莊承翰離隊半年後在大三上學期重新回到球隊，並逐漸找回對棒球的熱情，且在升上大四的暑假開始，表現有顯著的進步，出賽機會也大幅提升，成為陣中最倚賴的投手之一。

王宜民直言，莊承翰升上大四之後表現突飛猛進。至於能有這樣大躍進的原因？莊承翰笑說：「其實我也不知道。」他認為，心態上的轉換應是關鍵，「以前很容易鑽牛角尖，心情也容易受到出賽機會影響，但現在自己壓力不會這麼大，這方面進步很多，對表現也有幫助。」

加上去年大專聯賽後，北市大找來兩名年輕教練加入，曾效力於樂天桃猿隊的左投張梓軒擔任投手教練，賴鴻源則是體能教練，莊承翰認為，新教練來到球隊協助訓練，也帶進了一些新的東西，對於選手來說都很有幫助。

大四這年，莊承翰在9月桃園盃冠軍戰完封國立體大，拿下大會MVP；這次大專棒球聯賽預、複賽合計出賽9場（8場先發），投了49.2局，拿下4勝0敗1救援。四強戰先發對台東大學先發2局用46球，隔天冠軍戰再登板，後援2.2局關門無失分，在投手丘上享受冠軍榮耀。

「最後那局上去，我的腳和手都在抖，很亢奮加上很緊張。」莊承翰雖平時都是先發出賽，但冠軍戰賽前早有準備要上場後援，他也用意志力撐住場面，獲得最好的結局。

兩年前一度不打球在看台上看大家拿冠軍，兩年後冠軍戰在投手丘上關門，莊承翰說：「這過程有點像坐雲霄飛車，轉變很大，但就一步一步來，不知道人生會發生什麼事情。」

回想當初暫離球場的決定，莊承翰也認為，當時休息那半年其實對自己也有幫助，「回來之後想法上改變很多，如果不是休了那半年，也不會接觸到防護那一塊，現在更懂得照顧自己的身體，也會更珍惜選手生涯。」