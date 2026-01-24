快訊

中職／陳鏞基引退年守打兼顧 提案胡金龍1日球員連線

中央社／ 台北24日電
統一獅胡金龍（左）、陳鏞基（右）。聯合報系資料照
中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊球員陳鏞基今年球季結束後引退，最終賽季以可守備出賽優先，還提議引退賽時退役球員胡金龍登錄1日球員、再現「金鏞連線」。

陳鏞基今天出席台灣世界少棒聯盟（TLLB）感恩餐會，被問起休賽季規劃時表示，預計2月1日向球隊報到，整理東西準備2月2日出發到花蓮縣，2月3日起展開春訓。

中職生涯15年的陳鏞基表示，已很熟悉休賽季調整準備週期，知道何時該做什麼事，球隊也給資深球員彈性，只要在例行賽季開打前準備好就好。

42歲陳鏞基確定今年賽季為引退年，守備方面，春訓時一、三壘與游擊都還是會練習，自曝去年球季有場比賽打到最後差點要上場守游擊，還是會維持守備訓練，希望以可守備出賽優先，不是只是打指定打擊，還笑說：「我還接得到球。」

曾透露希望引退賽可辦在台南亞太國際棒球訓練中心的陳鏞基又拋出想法，希望胡金龍屆時登錄為「1日球員」，重現二壘、游擊防區「金鏞連線」經典畫面。

陳鏞基 棒球 胡金龍

