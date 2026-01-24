中職／陳鏞基難忘30年前少棒交流賽 兒子對運動也感興趣

中職統一7-ELEVEn獅隊球星陳鏞基出席TLLB餐會，回憶少棒階段代表台灣與日本球隊交流賽的記憶，也分享目前小五的兒子對多項運動展現興趣，陳鏞基不侷限發展、多方培養興趣。

台灣世界少棒聯盟（TLLB）今天舉行感恩餐會，邀請去年奪下威廉波特少棒世界冠軍、LLB次青少棒賽冠軍及世界少棒聯盟中階組（LLB 50/70）代表球員、教練出席。

威廉波特少棒賽國內選拔賽是為謝國城盃少棒賽，獅隊球星陳鏞基出席餐會分享，跟今天也有出席的謝國城棒球文教基金會董事長謝南強聊天，回憶30年前少棒階段也曾打過謝國城盃，雖然預賽就被淘汰，但當時有邀請日本球隊來台交流，感覺就是代表台灣與其他國家球員競技、印象深刻。

陳鏞基分享，國小五年級的兒子也有打社區棒球，有時候帶著兒子去打球，看兒子在場上開心打球的模樣，會想起自己小時候也是因為熱愛、喜歡棒球才開始打棒球，找回初心。

陳鏞基透露，兒子對於運動很有興趣，一開始踢過足球、跟著球滿場跑，小一、小二時因為同學有在玩社區棒球，也主動表示想要打棒球，甚至說要去打棒球校隊，但一跟兒子提起校隊要理平頭、住校，兒子就暫時打消念頭。

陳鏞基表示，現階段不侷限兒子發展，先培養興趣，如果太快就專項訓練，太累了反而小朋友會反感，兒子不僅踢足球、打棒球，也曾踢過跆拳道、學游泳，受到漫畫「排球少年」影響，近期愛上排球，接觸不同運動是好事，可以培養身體的協調。

陳鏞基笑說，如果兒子想要往棒球發展當然最好，爸爸有很多資源。被問起兒子知道今年球季結束後就要退休的反應，陳鏞基笑說：「好像沒什麼反應，搞不好很開心爸爸可以多陪他。」