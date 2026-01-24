中職／看基層棒球找回初衷 陳鏞基：你們才是我的教練

快訊

中央社／ 台北24日電
台灣世界少棒聯盟（TLLB）24日舉行感恩餐會，中華職棒統一7-ELEVEn獅隊球星陳鏞基（右）出席分享，小球員們獻花送上祝福。 中央社
中職統一7-ELEVEn獅隊球星陳鏞基出席TLLB餐會，向小球員說：「你們才是我的教練」，當感到倦怠時，看少棒、青少棒球員比賽，就可以回想起愛棒球、因為喜歡而開始打球初衷。

台灣世界少棒聯盟（TLLB）今天舉行感恩餐會，邀請去年奪下威廉波特少棒世界冠軍、LLB次青少棒賽冠軍及世界少棒聯盟中階組（LLB 50/70）代表球員、教練出席。

陳鏞基為去年度賽會大使，致詞時有感而發表示：「你們都是台灣之光，也是我的教練。」他說，打球生涯難免會遇到倦怠期，那時就會看看少棒、青少棒球員的比賽，回想起剛開始打球時的熱情和愛棒球的心。

台北市東園國小少棒隊去年勇奪台灣睽違29年的威廉波特少棒賽世界冠軍，LLB總部特別請美國著名的球員卡公司TOPPS，比照美國職棒大聯盟（MLB）球員卡的規格等級，為球員們製作威廉波特世界少棒冠軍「紀念球員卡」，今天餐會由TLLB理事長黃英華親自頒發給教練團與選手。

陳鏞基也對球員說，少棒就可以有個人專屬的球員卡很幸運，可以從少棒開始收藏，以後跟自己的小孩們分享、炫耀。

被問起是否有什麼話想要跟小球員們分享，陳鏞基有感而發，現階段先不要想太多，最重要的是保有對棒球的熱情，精進專長、開心打棒球，進到職業後可能會面對挫折和壓力，要面對很多事情，無論如何，都要想辦法找回愛棒球的初衷。

