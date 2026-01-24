快訊

攀爬台北101極限交棒！法國蜘蛛人22年前「罕見妥協」登頂 感性：我聽到了生命

110年至113年統一發票少發86億獎金 賴士葆轟財政部玩數字遊戲

霍諾德攀台北101延期 氣象署曝台北今雨綿綿原因…明天恐怕也不樂觀

NPB／徐翔聖返日備戰新球季 春訓二軍出發

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導

效力於日職養樂多隊的台日混血投手徐翔聖（日職登錄名翔聖），今天（24日）啟程前往日本備戰新球季，而養樂多隊的春訓分組名單也出爐，今年仍從二軍展開春訓，力拚成為支配下選手。

徐翔聖在2024年日職育成選秀獲養樂多隊以第一指名選進，自鶯歌工商畢業後赴日展開職棒生涯，去年初也入選世界棒球經典賽資格賽，以19歲的年紀成為中華隊陣中最年輕的選手，也是他生涯首度披上國家隊戰袍。

去年是徐翔聖第一個日職完整球季，他持續調整自己並且強化身體素質，整季在二軍有6場出賽紀錄（1場先發），共投8.2局失6分（5分自責分），防禦率5.19，季後先參與鳳凰聯盟賽事，並留在球隊完成秋訓，之後返台，並在季後入伍服兵役。

徐翔聖今天啟程赴日準備迎接新球季，養樂多隊春訓將在2月1日展開，他被分在二軍出發，第一階段春訓2月1日至11日在神宮進行，第二階段2月13日至26日移師宮崎訓練，另包括46歲左投石川雅規、2023年經典賽日本隊國手高橋奎二也是二軍出發。

徐翔聖 日職 養樂多

延伸閱讀

經典賽／剩不到2周要交名單 委內瑞拉只敲定6成選手

韓職／王彥程轉戰韓國陌生環境首重融入 期待擠進先發輪值

日職／西武獅公布春訓分組 林安可一軍、林冠臣二軍

經典賽／警戒中華隊旅外戰力+陳傑憲 日媒：恐重演12強大爆冷

相關新聞

棒球／曹錦輝加入中國CPB後仍未登板 球隊只剩4場例行賽

曹錦輝日前加入中國城市棒球聯賽福州海俠隊，昨天福州海俠以11：6擊敗深圳藍襪，但備受矚目的曹錦輝始終未迎來初登板。 福州海俠1月10日宣布曹錦輝加盟，原預計1月13日先發出賽，但後來發公告表示：「我

NPB／徐翔聖返日備戰新球季 春訓二軍出發

效力於日職養樂多隊的台日混血投手徐翔聖（日職登錄名翔聖），今天（24日）啟程前往日本備戰新球季，而養樂多隊的春訓分組名單...

台日青棒交流賽明日亞太棒球場開打 南英商工迎戰浦和學院

台日青棒交流賽將於明天下午2時在亞太國際棒球訓練中心成棒副球場熱血開打，由南英商工棒球隊與來自日本埼玉縣的甲子園勁旅浦和...

UBL／吳冠勳決賽連兩天登板合計飆10K 大四首獲MVP

臺北市立大學在114學年度UBL大專棒球聯賽封王，大四投手吳冠勳決賽連兩天登板，合計投5.1局送10K無失分，是致勝大功...

UBL／混血捕手白井雄登奪全壘打獎 想拚中職選秀

台北市大台日混血捕手白井雄登以賽會3轟奪下大專棒球聯賽全壘打獎，儘管身材不算突出，但力量大，他笑說：「可能和牛吃的多」，...

UBL／臺北市大6：2勝國體封王 喜收隊史第5冠、近6年奪3冠

114學年度大專棒球聯賽冠軍戰，臺北市大、國立體大睽違5年爭冠，北市大今天（23日）靠打擊適時發揮，加上吳冠勳、莊承翰連...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。