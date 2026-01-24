NPB／徐翔聖返日備戰新球季 春訓二軍出發

效力於日職養樂多隊的台日混血投手徐翔聖（日職登錄名翔聖），今天（24日）啟程前往日本備戰新球季，而養樂多隊的春訓分組名單也出爐，今年仍從二軍展開春訓，力拚成為支配下選手。

徐翔聖在2024年日職育成選秀獲養樂多隊以第一指名選進，自鶯歌工商畢業後赴日展開職棒生涯，去年初也入選世界棒球經典賽資格賽，以19歲的年紀成為中華隊陣中最年輕的選手，也是他生涯首度披上國家隊戰袍。

去年是徐翔聖第一個日職完整球季，他持續調整自己並且強化身體素質，整季在二軍有6場出賽紀錄（1場先發），共投8.2局失6分（5分自責分），防禦率5.19，季後先參與鳳凰聯盟賽事，並留在球隊完成秋訓，之後返台，並在季後入伍服兵役。

徐翔聖今天啟程赴日準備迎接新球季，養樂多隊春訓將在2月1日展開，他被分在二軍出發，第一階段春訓2月1日至11日在神宮進行，第二階段2月13日至26日移師宮崎訓練，另包括46歲左投石川雅規、2023年經典賽日本隊國手高橋奎二也是二軍出發。