棒球／曹錦輝加入中國CPB後仍未登板 球隊只剩4場例行賽

曹錦輝日前加入中國城市棒球聯賽福州海俠隊，昨天福州海俠以11：6擊敗深圳藍襪，但備受矚目的曹錦輝始終未迎來初登板。

福州海俠1月10日宣布曹錦輝加盟，原預計1月13日先發出賽，但後來發公告表示：「我們深知球迷的期待，將第一時間透過球隊官方媒體同步手續進展及參賽安排。懇請廣大球迷給予理解與耐心，共同等候曹錦輝以最佳狀態登陸賽場。」

一周過去，曹錦輝仍沒有出賽，福州海俠剩例行賽剩4場，曹錦輝何時亮相仍是未知數。曹錦輝的社群粉絲專頁也沒有進一步更新近況。

曹錦輝擁有極高天賦，是第一位登上大聯盟的台灣投手，曾效力洛磯、道奇和皇家隊。2008年返台加入兄弟象隊，隔年因涉及「黑象事件」遭開除，中職宣布永不錄用。2015年曹錦輝曾短暫重返美職道奇隊，並登上大聯盟，2017年宣布退休。