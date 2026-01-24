快訊

110年至113年統一發票少發86億獎金 賴士葆轟財政部玩數字遊戲

寒假首日桃機塞爆！多家航空劃位系統突異常 已修復並恢復正常營運

霍諾德攀台北101延期 氣象署曝台北今雨綿綿原因…明天恐怕也不樂觀

台日青棒交流賽明日亞太棒球場開打 南英商工迎戰浦和學院

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台日青棒交流賽25日下午2時在亞太國際棒球訓練中心成棒副球場熱血開打，由南英商工棒球隊與來自日本埼玉縣的甲子園勁旅浦和學院高校棒球隊同場競技。圖／台南市體育局提供
台日青棒交流賽25日下午2時在亞太國際棒球訓練中心成棒副球場熱血開打，由南英商工棒球隊與來自日本埼玉縣的甲子園勁旅浦和學院高校棒球隊同場競技。圖／台南市體育局提供

台日青棒交流賽將於明天下午2時在亞太國際棒球訓練中心成棒副球場熱血開打，由南英商工棒球隊與來自日本埼玉縣的甲子園勁旅浦和學院高校棒球隊同場競技。市府邀請市民朋友進場觀賽，一同為年輕選手加油，感受國際棒球交流的現場魅力。

體育局長陳良乾表示，本次友誼賽為難得的國際青棒交流機會，台南與浦和學院高校過往已有交流基礎，今年再度於球場上切磋，別具意義。明日賽事免費入場，歡迎市民朋友把握機會，於周末午後走進亞太國際棒球訓練中心成棒副球場，為台南青棒注入最滿滿的應援力量。

亞太國際棒球訓練中心場館設施完善，是推動國際交流與基層培訓的重要基地，未來市府將持續結合訓練、比賽與交流功能，讓棒球不只是競技運動，更成為城市生活的一部分。

體育局表示，除了國際棒球交流之外，隨著2026世界棒球經典賽即將登場，台南市同步規畫賽事轉播，營造全民共享的看球氛圍。藉由國際賽事與基層棒球交流活動的串聯，讓棒球不只存在於賽場，更融入市民日常生活。

歡迎市民朋友攜家帶眷一同參與轉播活動，在城市各角落為中華隊加油應援，讓棒球不只是選手的舞臺，而能成為全民共享的運動盛事。

棒球 中華隊 甲子園

延伸閱讀

UBL／混血捕手白井雄登奪全壘打獎 想拚中職選秀

深耕棒球魂 陳瑩媒合獅子會捐助台東3國中

UBL／台體大朱柏翰獲邀獅隊自培不想錯過 聯賽終戰盼把握當下

MLB／道奇延遲支付340億毀滅棒球？弗里德曼：我們不在意

相關新聞

棒球／曹錦輝加入中國CPB後仍未登板 球隊只剩4場例行賽

曹錦輝日前加入中國城市棒球聯賽福州海俠隊，昨天福州海俠以11：6擊敗深圳藍襪，但備受矚目的曹錦輝始終未迎來初登板。 福州海俠1月10日宣布曹錦輝加盟，原預計1月13日先發出賽，但後來發公告表示：「我

台日青棒交流賽明日亞太棒球場開打 南英商工迎戰浦和學院

台日青棒交流賽將於明天下午2時在亞太國際棒球訓練中心成棒副球場熱血開打，由南英商工棒球隊與來自日本埼玉縣的甲子園勁旅浦和...

UBL／吳冠勳決賽連兩天登板合計飆10K 大四首獲MVP

臺北市立大學在114學年度UBL大專棒球聯賽封王，大四投手吳冠勳決賽連兩天登板，合計投5.1局送10K無失分，是致勝大功...

UBL／混血捕手白井雄登奪全壘打獎 想拚中職選秀

台北市大台日混血捕手白井雄登以賽會3轟奪下大專棒球聯賽全壘打獎，儘管身材不算突出，但力量大，他笑說：「可能和牛吃的多」，...

UBL／臺北市大6：2勝國體封王 喜收隊史第5冠、近6年奪3冠

114學年度大專棒球聯賽冠軍戰，臺北市大、國立體大睽違5年爭冠，北市大今天（23日）靠打擊適時發揮，加上吳冠勳、莊承翰連...

UBL／強化身體素質 臺東大學林浩震升大學增重12公斤

臺東大學今天（23日）在大專棒球聯賽季軍戰以6：5擊敗臺灣體大，大二內野手林浩震帶著手傷上陣，單場敲3安，獲選為單場MV...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。