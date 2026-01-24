台日青棒交流賽明日亞太棒球場開打 南英商工迎戰浦和學院

台日青棒交流賽將於明天下午2時在亞太國際棒球訓練中心成棒副球場熱血開打，由南英商工棒球隊與來自日本埼玉縣的甲子園勁旅浦和學院高校棒球隊同場競技。市府邀請市民朋友進場觀賽，一同為年輕選手加油，感受國際棒球交流的現場魅力。

體育局長陳良乾表示，本次友誼賽為難得的國際青棒交流機會，台南與浦和學院高校過往已有交流基礎，今年再度於球場上切磋，別具意義。明日賽事免費入場，歡迎市民朋友把握機會，於周末午後走進亞太國際棒球訓練中心成棒副球場，為台南青棒注入最滿滿的應援力量。

亞太國際棒球訓練中心場館設施完善，是推動國際交流與基層培訓的重要基地，未來市府將持續結合訓練、比賽與交流功能，讓棒球不只是競技運動，更成為城市生活的一部分。

體育局表示，除了國際棒球交流之外，隨著2026世界棒球經典賽即將登場，台南市同步規畫賽事轉播，營造全民共享的看球氛圍。藉由國際賽事與基層棒球交流活動的串聯，讓棒球不只存在於賽場，更融入市民日常生活。

歡迎市民朋友攜家帶眷一同參與轉播活動，在城市各角落為中華隊加油應援，讓棒球不只是選手的舞臺，而能成為全民共享的運動盛事。