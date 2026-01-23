UBL／吳冠勳決賽連兩天登板合計飆10K 大四首獲MVP

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
台北市大投手吳冠勳。圖／大專體總提供
台北市大投手吳冠勳。圖／大專體總提供

臺北市立大學在114學年度UBL大專棒球聯賽封王，大四投手吳冠勳決賽連兩天登板，合計投5.1局送10K無失分，是致勝大功臣，最終榮獲大會MVP，他賽後開心笑說真的沒想到，也很感動能和隊友們一起努力到最後，「我們真的做到了！圓夢了！」

兩年前北市大在UBL奪下冠軍時，吳冠勳僅大二，主要還是看著學長們撐場，但兩年後這一冠，他在整個賽會替球隊做出重要貢獻，因此這一冠對他來說的開心成分更高，「這次從預賽打到冠軍，自己每階段都丟了滿多場，也有救援點幫球隊續命。」

昨天四強戰吳冠勳後援替球隊關門，投2局用27球，連抓6個出局數、送出5次三振，沒有失分。在球隊投手戰力吃緊的情況下，今天冠軍戰他也早有準備要登板，第3局上場接替先發的邱承奕，投到第7局連丟兩次保送後退場，他笑說：「後面真的沒力了，手都快抬不起來。」

靠著隊友替他化解失分危機，冠軍戰吳冠勳中繼3.1局用73球，送出5次三振，沒有失分，決賽連兩場登板的好表現，鎖住球隊的冠軍，也拿下他生涯首座賽會MVP。

大四這年在大專聯賽留下美好的回憶，吳冠勳已確定將投入今年中職選秀，同時也會考慮業餘隊的機會，畢業前還有春季聯賽的機會再拚身價。 

台北市大投手吳冠勳獲大會MVP。圖／大專體總提供
台北市大投手吳冠勳獲大會MVP。圖／大專體總提供

中職選秀 春季聯賽

