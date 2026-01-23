混血捕手白井雄登奪大專聯賽全壘打獎 想拚中職選秀

快訊

中央社／ 新北23日電

台北市大台日混血捕手白井雄登以賽會3轟奪下大專棒球聯賽全壘打獎，儘管身材不算突出，但力量大，他笑說：「可能和牛吃的多」，捕手砲條件，預計畢業將投入中職選秀

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）冠軍戰，台北市大今天以6比2擊敗國立體大、奪下隊史第5冠，也是6年內的第3冠，擦亮強隊招牌。

北市大四年級捕手白井雄登是台日混血，爸爸是日本人、媽媽是台灣人，此次以3轟奪下全壘打獎，他笑說：「運氣好」，也表示從高三開始發現自己很有力量，曾經單一盃賽7場出賽敲6轟，自評算是具備長打能力的打者。

白井雄登的爸爸在家鄉日本愛知養和牛、也種花椰菜，白井雄登笑說，身材雖然不是肌肉型，但可以這麼有力量，「可能是因為吃很多和牛的關係。」

白井雄登因為想學中文來台灣讀大學，他說，在語言學校不會教太過直白的日常「問候語」，但加入北市大棒球隊1週馬上學會。

北市大112學年度奪冠時，白井雄登因傷沒有參與，是在日本看隊友奪冠，從暑假開始一直喊著想要冠軍，今天也終於如願奪下大學生涯首次大專聯賽冠軍。

白井雄登透露，在大專棒球聯賽之前，教練團也一直詢問是否考慮投入中職選秀，順利奪下冠軍，又拿下全壘打獎項有增添信心，畢業預計投入中職選秀，捕手方面能力有自信，對配球、引導投手有信心。

