UBL／臺北市大6：2勝國體封王 喜收隊史第5冠、近6年奪3冠

114學年度大專棒球聯賽冠軍戰，臺北市大、國立體大睽違5年爭冠，北市大今天（23日）靠打擊適時發揮，加上吳冠勳、莊承翰連續兩天登板穩住局面，終場以6：2擊敗國體，喜收隊史第5冠，近6年奪3冠。

臺北市大繼112學年度後再闖冠軍戰，3局上率先攻破國體先發投手范博凱，林恩睿、廖睿綸、黃聖凱、汪家毅連續4棒安打先馳得點，打下3：0的領先。下半局國體打線也隨即有所回應，當家第4棒陳堃益適時二壘打送回2分，也把臺北市大先發投手邱承奕打退場。

4局上北市大靠保送再次攻佔得點圈，迫使國體將昨天才後援2局的大四投手黃玠瀚推上場，他只用2球抓下該局第3個出局數，化解當下的危機。然而續投第5局，黃玠瀚自己也製造危機，接連投出2次保送，北市大戴伯丞接著揮出三壘打，再靠隊友護送回本壘得分，北市大將比數改寫為6：2，並領先至終場。

北市大第二任投手吳冠勳，昨天在四強戰後援2局用27球，今天在3局下再登板，成功擋下國體攻勢，中繼3.1局無失分、送出5次三振，拿下勝投並獲選大會MVP。昨日的先發投手莊承翰此戰則是上場關門，後援2.2局無失分替球隊守住最後一關，在投手丘上迎接冠軍時刻。

北市大本學年度已陸續在桃園盃、梅花旗奪和UBL奪冠，純大學生賽事都登頂，總教練王宜民不斷肯定選手們的拚勁，球員的凝聚力很強，加上教練團也都各司其職做好自己分內的工作，還有校方和贊助商的大力支持，成就這份榮耀。