UBL／強化身體素質 臺東大學林浩震升大學增重12公斤
臺東大學今天（23日）在大專棒球聯賽季軍戰以6：5擊敗臺灣體大，大二內野手林浩震帶著手傷上陣，單場敲3安，獲選為單場MVP。這兩年在大學戰場的磨練，他自認各方面更趨成熟，有意在今年再次投入中職選秀。
林浩震在預賽第二階段後段被觸身球擊中右手大拇指，檢查後為骨裂，而他在經過三週的休息後就帶著傷重返球場，因傳球距離受限，守備位置也從游擊移至二壘。
儘管傷勢仍有影響，但林浩震今天用打擊替球隊貢獻，繳出3安猛打賞表現，他說：「他們的投手對到我，都會刻意投比較外面，或是用變化球，我就刻意把壞球選掉。」今天上場，他臉上甚至還有昨天守備時被不規則彈跳球擊中的傷口，他苦笑說：「已經有拜拜了，還是多災多難。」
林浩震為來自臺東的阿美族選手，各級棒球階段都留在臺東發展，高中自臺東體中畢業後，曾投入中職選秀但落選，大學進入臺東大學，菜鳥年就拿下全國成棒甲組春季聯賽的大學隊打擊獎，升上大二後也持續提升身體素質，為了再次叩關職棒做準備。
林浩震表示，進入大學之後，覺得自己的身體素質還沒有很好，心態也還不夠成熟，遇到大比賽時容易緊張，因此這期間他持續強化自己，多吃搭配高蛋白，並且勤做重量，體重已從剛入學時的60公斤增至82公斤。
如今林浩震自認各方面都有成長，打擊也比過往成熟，加上他頗有自信的一雙快腿，今年有意再次挑戰職棒，期許能成為像中信兄弟游擊手江坤宇一樣穩定的選手，「他雖然身材不突出，但可以站穩先發，想向他學習。」
