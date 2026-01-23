快訊

UBL／臺東大學重返四強獲季軍 王信民：每個球員都值得肯定

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
臺東大學獲季軍。圖／大專體總提供
臺東大學先發投手許少捷。圖／大專體總提供
114學年度UBL大專棒球聯賽今天（23日）下午在新北市三重棒球場進行季軍戰，臺東大學在前7局打下6：2的領先，儘管在9局下一度被臺灣體大展開反撲，但後援投手及時踩住煞車，終場臺東大學以6：5勝出，收下本屆季軍。

臺東大學昨晚在雨中激戰敗給臺北市大，今天和臺體爭季軍，3局上由林浩震的適時安打送回第1分，臺體則馬上在下半局追平比數。4局上臺東大學藉由對手守備失誤攻下超前分，接著7局上面對臺體第4任投手、即將進入統一獅隊自主培訓的投手朱柏翰，連續4棒獲得保送拉開領先分差。

眼看勝利就在眼前，臺東大學卻在9局下遭遇亂流，單局動用3名投手，被臺體追成1分差，最終有驚無險地拿下勝利，打下近三屆來的最佳成績；臺灣體大則是連續兩年以殿軍作收。

此戰臺東大學許少捷先發5.2局失2分，拿下勝投，李振綸中繼1.2局無失分，之後再由林承恩、葉一竤、李雚喆接力完成比賽。 臺灣體大則是動用5名投手，日籍選手深見一騎先發3局失3分（1分自責分），承擔敗投，朱柏翰的大學最終戰投2局，有5次四死球保送，失2分。

臺東大學在111學年度獲亞軍，如今暌違3年重返四強，總教練王信民表示：「這批選手應該是有這樣的能力，但滿意外這麼快就到這裡。」他提到，這批陣容中的大四球員少，但二、三年級的球員都有頂上來，「一開始的目標設8強，但他們的表現一次比一次好。」

今年能打下季軍，王信民認為，球隊的投手調度在每次換投後都能夠適時地把分數控制住，團隊打擊則是每場比賽幾乎都有10支安打的穩定輸出，得分效率不錯，且球隊在預、複賽的守備穩定性也都很好，「每個球員都值得肯定。」

臺灣體大連兩年殿軍。圖／大專體總提供
臺東大學投手李振綸。圖／大專體總提供
棒球

