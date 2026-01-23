韓職／王彥程轉戰韓國陌生環境首重融入 期待擠進先發輪值

快訊

中央社／ 台北23日電
24歲左投王彥程新球季轉戰韓職。圖／悍創提供
到韓國備戰新球季的24歲左投王彥程接受韓國媒體訪問時說，面對完全陌生環境，很期待能投出什麼表現，首要任務是融入球隊；至於球隊期待成為先發輪值，他說，會以這目標努力。

王彥程先投入世界棒球經典賽（WBC）台灣隊15日展開的首階段集訓，之後離隊備戰新球季。今年球季從日本職業棒球轉戰韓職，以年薪10萬美元（約新台幣318萬元）加盟韓華鷹隊。

根據韓媒報導，韓華鷹隊今天啟程到澳洲墨爾本展開首階段春訓，穿印有球隊Logo球衣現身的王彥程表示，首度面對完全陌生環境，非常期待今年可投出什麼表現。到新環境首要任務是融入球隊，與隊友建立默契，會與教練團和訓練團隊溝通訓練規劃。

韓媒形容王彥程優勢是具備最快154公里球速，犀利滑球是武器球，投球動作簡潔明快，還有多年日職資歷養成的快投節奏。

韓華鷹隊期待王彥程加入球隊成為先發輪值戰力，王彥程說，明白球隊期待，也當目標努力，先發是熟悉角色、不會有太大問題。

今年韓職10隊亞洲外援有7名日籍球員、2名澳洲球員，身為唯一台灣球員，王彥程說，會更努力拿出好表現，請球迷多多為他加油。

王彥程在WBC台灣隊名單中，台灣分組預賽與韓國隊同組，王彥程如果入選正選名單，有機會先在WBC交手韓華鷹隊友；王彥程說，現在說什麼都太早，目前持續努力調整，如果有機會WBC舞台交手，相信會是很棒經驗。

