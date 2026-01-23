快訊

採訪車撞進彰化銀行釀10人輕重傷 三立電視緊急道歉

三立採訪車猛撞！半截車身塞進彰化銀行、10人輕重傷 駕駛吐驚悚過程

Gmail停止支援POP收取第三方電子郵件 還有2方法可看其他帳戶Mail

聽新聞
0:00 / 0:00

UBL／台體大朱柏翰獲邀獅隊自培不想錯過 聯賽終戰盼把握當下

中央社／ 新北23日電
台灣體大投手朱柏翰（圖）於114學年度大專棒球聯賽最終戰結束後，將赴中職統一7-ELEVEn獅隊報到，他受訪透露，接到欣賞球隊邀請自培不想錯過。中央社
台灣體大投手朱柏翰（圖）於114學年度大專棒球聯賽最終戰結束後，將赴中職統一7-ELEVEn獅隊報到，他受訪透露，接到欣賞球隊邀請自培不想錯過。中央社

台灣體大投手朱柏翰本屆大專棒球聯賽最終戰，結束後將赴中職統一獅報到，賽前跟隊友喊話：「把握每個當下、好好享受」；朱柏翰透露，受欣賞球隊邀請自培不想錯過。

台灣體大二年級20歲投手朱柏翰去年梅花旗棒球賽後收到獅隊邀約，簽下自主培訓球員合約。朱柏翰今天接受中央社記者訪問時表示，一開始也曾猶豫，因為很想跟台體隊友一起拚，但也很欣賞獅隊的球風及人情味，受到欣賞的球隊邀請、不想錯過機會。

朱柏翰兩度挑戰中職選秀沒有獲得球隊青睞，他自評可能是投球均速不夠，大一開始也有到外面訓練中心加強訓練，均速從原本的138、139公里進步到約144公里，極速曾被測到約148公里。

針對面對左打者決勝球不夠犀利，朱柏翰多練卡特球、變速球，希望能豐富武器庫，他表示，兩種球路都練得不算久，但已經可以當作武器，變速球約練1年，卡特球則練不到半年，也有跟隊友交流投法，實戰收到不錯效果。

朱柏翰原本只能打完大專聯賽前兩階段就要到獅隊報到，後來報到時程延後至2月1日，他笑說，再獲得與隊友繼續拚戰的機會，每場比賽都當作最後一場，今天季軍戰預計也會登板。他賽前跟隊友喊話：「把握每個當下、不要有壓力，可以打到這邊不容易，要好好享受。」

朱柏翰今天賽前本屆大專棒球聯賽10場出賽都是救援登板，總教練林宗毅表示，大一時有嘗試讓朱柏翰先發，但受限續航力，評估之後移往救援角色有不錯效果，大學兩年觀察，球速進步、局面掌控能力不錯，有狀況時具備化解危機的能力。

中職選秀 棒球

延伸閱讀

棒球／陳世展唯一球員卡是林智勝 想當全壘打王變投手

MLB／道奇延遲支付340億毀滅棒球？弗里德曼：我們不在意

台灣棒球名人堂落腳亞太棒球訓練中心 今年攜手辦「棒球歷史展」

棒球／反對比賽只打7局！鈴木一朗：真的這樣做就不是棒球

相關新聞

日職／西武獅公布春訓分組 林安可一軍、林冠臣二軍

日本職棒新球季春訓將自2月1日啟動，西武獅隊今天（23日）公布一、二軍春訓分組名單，從中職赴日發展的外野手林安可，第一個...

UBL／台體大朱柏翰獲邀獅隊自培不想錯過 聯賽終戰盼把握當下

台灣體大投手朱柏翰本屆大專棒球聯賽最終戰，結束後將赴中職統一獅報到，賽前跟隊友喊話：「把握每個當下、好好享受」；朱柏翰透...

韓職／王彥程轉戰韓國陌生環境首重融入 期待擠進先發輪值

到韓國備戰新球季的24歲左投王彥程接受韓國媒體訪問時說，面對完全陌生環境，很期待能投出什麼表現，首要任務是融入球隊；至於...

棒球／台灣棒球名人堂進駐台南亞太棒訓中心 將辦棒球歷史文物展

中華職棒賽事有望今年在亞太國際棒球訓練中心登場，台南市政府也爭取「台灣棒球名人堂」落腳，市長黃偉哲昨天與台灣棒球名人堂協...

UBL／北市大挺過4小時大戰 明與國體爭冠

114學年度UBL大專棒球聯賽第二張冠軍戰門票之爭，臺北市大和臺東大學今天（22日）晚間進行一場超過4小時的大戰，臺北市...

UBL／國體爭冠「關鍵中的關鍵」 黃玠瀚：不能在同地方跌倒第二次

國立體大上學年度在大專棒球聯賽冠軍戰落敗，錯失隊史第9冠，今年捲土重來，今天（22日）四強戰靠著大一雷皓博先發、大四黃玠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。