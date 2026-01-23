UBL／台體大朱柏翰獲邀獅隊自培不想錯過 聯賽終戰盼把握當下

台灣體大投手朱柏翰本屆大專棒球聯賽最終戰，結束後將赴中職統一獅報到，賽前跟隊友喊話：「把握每個當下、好好享受」；朱柏翰透露，受欣賞球隊邀請自培不想錯過。

台灣體大二年級20歲投手朱柏翰去年梅花旗棒球賽後收到獅隊邀約，簽下自主培訓球員合約。朱柏翰今天接受中央社記者訪問時表示，一開始也曾猶豫，因為很想跟台體隊友一起拚，但也很欣賞獅隊的球風及人情味，受到欣賞的球隊邀請、不想錯過機會。

朱柏翰兩度挑戰中職選秀沒有獲得球隊青睞，他自評可能是投球均速不夠，大一開始也有到外面訓練中心加強訓練，均速從原本的138、139公里進步到約144公里，極速曾被測到約148公里。

針對面對左打者決勝球不夠犀利，朱柏翰多練卡特球、變速球，希望能豐富武器庫，他表示，兩種球路都練得不算久，但已經可以當作武器，變速球約練1年，卡特球則練不到半年，也有跟隊友交流投法，實戰收到不錯效果。

朱柏翰原本只能打完大專聯賽前兩階段就要到獅隊報到，後來報到時程延後至2月1日，他笑說，再獲得與隊友繼續拚戰的機會，每場比賽都當作最後一場，今天季軍戰預計也會登板。他賽前跟隊友喊話：「把握每個當下、不要有壓力，可以打到這邊不容易，要好好享受。」

朱柏翰今天賽前本屆大專棒球聯賽10場出賽都是救援登板，總教練林宗毅表示，大一時有嘗試讓朱柏翰先發，但受限續航力，評估之後移往救援角色有不錯效果，大學兩年觀察，球速進步、局面掌控能力不錯，有狀況時具備化解危機的能力。