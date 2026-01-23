快訊

日職／西武獅公布春訓分組 林安可一軍、林冠臣二軍

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
林安可，第一個旅日春訓將從一軍出發。聯合報系資料照
日本職棒新球季春訓將自2月1日啟動，西武獅隊今天（23日）公布一、二軍春訓分組名單，從中職赴日發展的外野手林安可，第一個旅日春訓將從一軍出發，另一名外野台將林冠臣則是連續兩年隨二軍春訓。

林安可今年轉戰日職西武獅隊，準備旅日生涯，而他也被列在經典賽中華隊的集訓名單中，日前先隨中華隊在高雄國訓中心開訓，之後就離隊進行赴日準備，將在2月1日起隨西武獅隊一軍在宮崎進行春訓。

23歲的林冠臣則是2024年日職選秀西武獅隊的第4指名，去年第一個完整球季從二軍展開春訓，整季在二、三軍出賽，今年將迎接第二個日職球季，春訓依舊被分發在二軍出發，將在高知進行訓練。

至於西武獅隊從FA網羅的桑原將志、石井一成，今年也被分配在一軍春訓；老將中村剛也，以及今年季後將引退的42歲外野手栗山巧都被分在二軍春訓。

西武獅 日職 中華隊

