棒球／台灣棒球名人堂進駐台南亞太棒訓中心 將辦棒球歷史文物展

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市長黃偉哲（右）昨天與台灣棒球名人堂協會理事長林華韋（左）代表簽署合作備忘錄，將打造兼具國訓基地與棒球文化地標的「台灣棒球願景園區」。圖／南市府提供
中華職棒賽事有望今年在亞太國際棒球訓練中心登場，台南市政府也爭取「台灣棒球名人堂」落腳，市長黃偉哲昨天與台灣棒球名人堂協會理事長林華韋簽署合作備忘錄，預計先辦台南棒球歷史展覽，後續打造兼具國訓基地與棒球文化地標的「台灣棒球願景園區」。

成立於2014年的台灣棒球名人堂為純民間組織，會址設於台北市，史料展示空間則位於桃園市龍潭區，歷年曾遴選出王貞治、陳金鋒、王建民等具代表性的棒球人物；協會去年一度傳出解散危機，黃偉哲主動爭取、並推薦新完工啟用、具備完整設施條件的亞太棒訓中心作為進駐據點。

黃偉哲、林華韋簽合作備忘錄，黃偉哲說，期盼透過名人堂與展覽，讓更多市民與年輕世代認識棒球英雄與背後的文化脈絡，延續台南對棒球的熱情；林華韋表示，未來名人堂進駐亞太棒球訓練中心，將讓歷史走進球場，成為具代表性的文化保存空間。

體育局說明，預計先於亞太棒訓中心成棒主球場辦台南棒球歷史展覽，展出棒球歷史文物，推動棒球歷史與文化傳承；持續規畫台灣棒球願景園區，在成棒主球場設3大展館，包括「台南棒球故事館」、「台灣棒球名人館」及「世界少棒願景館」，活化場地空間。

中華職棒 棒球 台南 黃偉哲 林華韋 體育

