UBL／北市大挺過4小時大戰 明與國體爭冠

114學年度UBL大專棒球聯賽第二張冠軍戰門票之爭，臺北市大和臺東大學今天（22日）晚間進行一場超過4小時的大戰，臺北市大全場敲10支安打，加上後援投手頂住局面，連原訂明天的先發投手都上場關門，最終以9：7拿下勝利，繼112學年度後再闖冠軍戰。

國立體大在午場賽事已確定進行冠軍戰，爭冠對手等到晚間近10點才出爐，臺北市大在投手戰力吃緊的狀況下，靠三名投手撐場，莊承翰先發2局失3分，范振宸中繼5局失4分（2分自責分）、送出7次三振，成為穩定戰局的大功臣，吳冠勳後援2局連投5K關門。

臺北市大在今年預、複賽兩度對上臺東大學都落敗，今天再次對決，總教練王宜民不諱言一定有壓力，在這場雨中進行的拉鋸戰拿下勝利，他也直言「贏得辛苦」，但選手們很拚、想贏的企圖心很強烈，大家用意志力贏下這場比賽。

王宜民指出，今年隊上投手戰力吃緊，就連原訂明天要先發的吳冠勳，今天都在比賽後段壓上場。而明天冠軍戰對決國體，除了中繼5局用94球的范振宸外，包括此戰先發的莊承翰、後援吳冠勳都可能要再登板。

北市大在兩年前大專棒球聯賽奪冠，但上屆賽事止步8強，王宜民透露，原本今年目標僅鎖定8強、能進4強最好，但選手們的求勝慾望很高，「他們想在畢業前幫球隊打進冠軍賽的氛圍很強。」靠團隊向心力衝進冠軍戰，明天爭取隊史第5座冠軍盃。

吳冠勳今天後援2局，用27球投出6上6下，明天有機會再扛冠軍戰先發，對此他也自認沒有問題。在球隊投手戰力拉緊報之際，他從複賽起就常是先發、後援兩頭跑，對於這樣的角色並不陌生。