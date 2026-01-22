UBL／國體爭冠「關鍵中的關鍵」 黃玠瀚：不能在同地方跌倒第二次

國立體大上學年度在大專棒球聯賽冠軍戰落敗，錯失隊史第9冠，今年捲土重來，今天（22日）四強戰靠著大一雷皓博先發、大四黃玠瀚關門，雙王牌聯手把關，再闖冠軍戰，其中黃玠瀚有機會在明天爭霸戰再登板，他帶著必勝的決心，「不能在同一個地方跌倒第二次。」

黃玠瀚有著194公分、108公斤的出色身材條件，球速可飆破150公里，是目前大學最受矚目的投手之一。今天四強戰後援待命，8局下國體3：1領先，面對無人出局一、二壘有人的局面，黃玠瀚被換上場，及時化解危機，後援兩局無失分，守住勝利。

黃玠瀚及時登板替球隊穩住局面，被國體總教練陳炫琦稱是「關鍵中的關鍵」，「在那關鍵兩局，他的球速催得出來、控球又好的話，幾乎就贏定了，因為那是他最好的水準。」

在確定四強戰由雷皓博先發後，黃玠瀚就被告知此戰要準備後援出賽，儘管今天北部低溫還下著小雨，但天氣沒對他造成影響，「下雨還好、我也不怕冷，上去就把專注力放在本壘版。」而化解危機時，他在投手丘上也屢屢有激動的情緒表現，黃玠瀚說：「我和雷皓博投球都需要一點情境，不然投起來會比較沒感覺。」

在這場關鍵的四強賽後援登板，黃玠瀚坦言自己不緊張，倒是在比賽前就一直維持很興奮的狀態，今天被告知要上場時，也從投手教練林煜清身上獲得滿滿安定感，「他很堅定地跟我說，『就交給你了』，我有收到他的信任。」

黃玠瀚笑說，當時的戰況，教練們都很緊張，只有林煜清教練看起來不緊張，「他以前是兄弟王牌，也打過國家隊，很像都老神在在一樣，見過大場面，心態很穩。」

去年爭冠失利，今年在自己畢業前最後一次大專聯賽，黃玠瀚的唯一想法是「一定要贏」，「今天又有機會進到冠軍戰，一樣是跟自己說，不能在同一個地方跌倒第二次。」

黃玠瀚今天後援2局用26球，明天是否會在冠軍戰登板先發？陳炫琦語帶保留。黃玠瀚則表示，自己雖然沒有遇過前一天後援、隔天再先發的狀況，但要上場一定ok，「我的肌力和身體狀況都沒有問題。」