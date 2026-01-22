中職／兄弟新洋投陶樂是大谷前隊友 曾在天使同場比賽登板
中信兄弟隊新洋投黎克（Nick Nelson）、陶樂（Kyle Tyler）將在農曆年前抵台報到，加入先發輪值名單；陶樂擁有3年大聯盟資歷，2021年菜鳥球季和大谷翔平短暫當過隊友，曾經一起同場投球，大谷當時吞下敗投。
陶樂2021年9月6日登上天使隊大聯盟，生涯首季出賽5場，9月11日在客場對太空人隊之戰，大谷先發3.1局失6分退場，牛棚5人輪番上陣，陶樂最後一位登板，後援1局無失分，天使終場以5：10落敗。
大谷此役吞敗後，當年戰績變成9勝2敗，例行賽最後3場先發未再勝投，挑戰生涯第1個單季10勝紀錄失利，2022年飆出15勝，寫下個人生涯新高。
這是陶樂生涯唯一和大谷同場投球紀錄，他在2022年轉戰教士隊， 2024年在馬林魚隊成為先發投手，生涯3年出賽15場，包括7場先發，合計投48局，戰績1勝2敗、防禦率4.31。
