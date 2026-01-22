快訊

中職／兄弟新洋投黎克投過世界大賽 費城人2022年美聯封王功臣

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟隊新洋投黎克投過世界大賽。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊新洋投黎克投過世界大賽。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天宣布簽下兩名美籍右投黎克（Nick Nelson）、陶樂（Kyle Tyler），過去分別擁有5年和3年大聯盟資歷，黎克效力洋基、費城人隊都投過季後賽，2022年更在世界大賽亮相，擁有美聯冠軍榮耀。

黎克2020年8月登上洋基大聯盟，效力兩年後轉戰費城人，2022年出賽47場投出3勝2敗3中繼1救援、防禦率4.85，成為生涯5年代表作；費城人進入季後賽後，他在世界大賽第3戰對太空人隊後援1局無失分，幫助球隊7：0獲勝。

黎克2020年首嘗季後賽滋味，在分區系列賽對光芒隊出賽兩場，後援兩局未失分，兩年後在世界大賽亮相，費城人打完前3戰2勝1敗領先，接著3連敗被太空人搶走冠軍，黎克生涯在季後賽出賽3場，完全未讓對手得分。

這位30歲好手大聯盟生涯5年出賽74場，包括4場先發，戰績5勝4敗4中繼1救援、防禦率5.20，去年效力日本職棒阪神虎隊出賽23場，投出2勝1敗7中繼、防禦率1.93。

