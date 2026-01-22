聽新聞
0:00 / 0:00
中職／兄弟新洋投黎克投過世界大賽 費城人2022年美聯封王功臣
中信兄弟隊今天宣布簽下兩名美籍右投黎克（Nick Nelson）、陶樂（Kyle Tyler），過去分別擁有5年和3年大聯盟資歷，黎克效力洋基、費城人隊都投過季後賽，2022年更在世界大賽亮相，擁有美聯冠軍榮耀。
黎克2020年8月登上洋基大聯盟，效力兩年後轉戰費城人，2022年出賽47場投出3勝2敗3中繼1救援、防禦率4.85，成為生涯5年代表作；費城人進入季後賽後，他在世界大賽第3戰對太空人隊後援1局無失分，幫助球隊7：0獲勝。
黎克2020年首嘗季後賽滋味，在分區系列賽對光芒隊出賽兩場，後援兩局未失分，兩年後在世界大賽亮相，費城人打完前3戰2勝1敗領先，接著3連敗被太空人搶走冠軍，黎克生涯在季後賽出賽3場，完全未讓對手得分。
這位30歲好手大聯盟生涯5年出賽74場，包括4場先發，戰績5勝4敗4中繼1救援、防禦率5.20，去年效力日本職棒阪神虎隊出賽23場，投出2勝1敗7中繼、防禦率1.93。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言