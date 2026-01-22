快訊

UBL／國體菜鳥投手雷皓博自備「小抄」 三度對戰台體拿2勝

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
國立體大先發投手雷皓博。記者季相儒／攝影
國立體大先發投手雷皓博。記者季相儒／攝影

國立體大在本屆UBL大專棒球聯賽預、複賽兩度對上台灣體大，都由大一投手雷皓博先發上陣，今天（22日）兩隊在四強戰狹路相逢，雷皓博再扛先發，主投6局失1分，率領球隊拿下冠軍戰門票。

過去兩場對上台體的比賽，雷皓博在預賽先發7局失1分奪勝，複賽則是主投5.1局，被擊出11支安打，失5分，承擔敗投。而決賽前兩天被告知將在四強戰登板，雷皓博心想「怎麼又是台體？」但他也說，「已經連續丟兩場了，想說第三場一定要拿下，但第三場難度最高，如果能做到我會滿開心。」

今天四強戰登板，雷皓博主投6局，被擊出的4支安打有3安集中在第6局，失1分，另有4次保送，投出6次三振。然而對比複賽對台體的表現，雷皓博說：「上一場狀況比較好，但可能是自己功課沒有做好，剛好都丟到他們喜歡打的地方，今天狀況比較差，但還是有想辦法抓到出局數。」

在複賽結束後，雷皓博就先為決賽做好準備，今天賽後秀出自己口袋裡寫滿筆記的小紙條，「我有在做小抄，我會把上一場的狀況都寫下來，一直去思考，如果這狀況再出現，要怎麼去克服，所以今天克服不了的時候，我就知道可能是動作跑掉，我每一局下來都會看。」

雷皓博透露，做小抄是自己從高一開始就有的習慣，「只要有直播的比賽我都會看。」而這次則是在複賽結束後就已把另三隊的「作業」都完成。

國體今天以3：1擊敗台體，連續兩年晉級冠軍戰，雷皓博明天將迎接他自小六之後，第一次隨母隊（非聯隊）打冠軍戰的經驗，對於再登板他仍躍躍欲試，「我當然很想丟。」但國體總教練陳炫琦已表明不會讓他再出賽。

國立體大先發投手雷皓博。記者季相儒／攝影
國立體大先發投手雷皓博。記者季相儒／攝影
國立體大大一投手雷皓博四強戰先發6局失1分奪勝。記者季相儒／攝影
國立體大大一投手雷皓博四強戰先發6局失1分奪勝。記者季相儒／攝影

