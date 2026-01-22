UBL／雷皓博、黃玠瀚「all in」 國體連兩年闖冠軍戰

114學年度UBL大專棒球聯賽公開一級決賽，今天（22日）起在新北市三重棒球場進行，首場四強賽上演「體大對決」，國立體大大一投手雷皓博先發6局6K失1分，8局再壓出黃玠瀚登板化解危機，最終以3：1擊敗台灣體大，連續兩年挺進冠軍戰。

國立體大在複賽排名第4晉級，面對複賽排名1、僅輸1場的台灣體大，打線在第4局先展開攻勢，陳堃益擊出左外野三壘打，接著靠馬承恩的高飛犧牲打跑回第1分。6局上國體的攻勢又從陳堃益的二壘打開啟，顏大衛適時安打再添分數，宋翊瑋的滾地球再送回壘上的隊友，國體將比數拉開3：0。

本季國體三度對上台體，都由雷皓博先發，此戰他前5局沒有失分，投到6局下遇亂流失1分，全場共計被敲4安，送出6次三振。第7局國體換上劉宗翰登板，投到8局下製造無人出局一，二壘有人的局面，國體再壓出黃玠瀚上場化解危機，後援2局無失分，替球隊守住勝利。

把陣中兩大強投雷皓博、黃玠瀚都在壓在四強戰，先求搶下冠軍戰門票，國體總教練陳炫琦直呼「當然all in了！」至於明天冠軍戰的投手安排，除了雷皓博之外的投手都有機會上場，將依明天到球場的狀況再評估。

陳炫琦肯定陣中投手今天的表現，「雷皓博如果穩下來的時候，表現就不會差很多，他現在一年級，有時候情緒會失控，控球就會亂掉。」而黃玠瀚第8局的拆彈，更被陳炫琦稱是「關鍵中的關鍵」，「在那關鍵兩局，只要他的球速催得出來，控球又好的話，幾乎就贏定了。」