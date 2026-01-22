聽新聞
中職／龍隊法治教育宣導 球員踴躍舉手回應有獎徵答
為深化球員法治觀念、維護職業棒球清新形象，味全龍隊今天利用春訓期間，特別安排「職棒法治教育宣導」講座，於斗六棒球場舉行。這次課程由中華職棒副秘書長王惠民偕同雲林地方檢察署主任檢察官蔡勝浩蒞臨指導，透過實務分享與案例說明，加強球員對法治、職業倫理及社會責任的認識。
蔡勝浩本身也是中職球迷，從這個角度結合自身司法專業，提醒球員珍惜得來不易的職業舞台，遠離各類違法行為。他於講座中指出，職棒球員不僅是運動員，更肩負社會責任與榜樣角色。他回顧職棒曾經歷低潮時期，一場比賽僅有數百名觀眾，到去年場均觀眾突破一萬人，職棒環境的成長實屬不易，值得所有人共同守護。
蔡勝浩特別強調，無論是打假球或涉及職業運動簽賭，皆屬於嚴重觸法行為，球員切勿心存僥倖，另外在運動場域中應重視性別平等與相互尊重，強調任何形式的性別歧視、性騷擾或不當言行，皆可能涉及法律責任。他呼籲球員保持自律、遠離誘惑，以實際行動守護自身榮耀與職棒價值。
課程過程中，蔡勝浩透過有獎徵答方式與球員互動，結合法律案例與實際情境提問，現場球員踴躍舉手回應，氣氛熱烈。透過互動問答，不僅加深球員對法治責任的理解，也讓相關議題更貼近球員日常生活，提升學習成效。
味全龍球團表示，職業棒球的價值不僅體現在場上的競技表現，更建立於誠信、尊重與社會責任之上。球團長期重視球員法治教育、品格培養與性別平等意識，持續與聯盟及司法機關合作，期盼建立正向法治與友善運動文化，讓球員以實際行動守護清新職棒環境，也為球迷樹立良好典範。
