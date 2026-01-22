快訊

被迫視犧牲理所當然…勇消詹能傑殉職 母淚訴：他的死不該只是一則新聞

車銀優被爆利用「母親公司」逃漏稅200億 經紀公司回應了

北科附工校長不適任遭改任 教育部函請北科大速派代理校長

日職／陳睦衡「初動負荷訓練」成效佳 拚早日成正式球員

中央社／ 台北22日電
陳睦衡。截圖自歐力士隊X(資料照)
陳睦衡。截圖自歐力士隊X(資料照)

旅日歐力士猛牛隊19歲投手陳睦衡，20日返日備戰新球季。他在休賽季嘗試「初動負荷訓練」收到不錯成效，希望早日成為正式球員，與同樣來自台灣的投手徐若熙、孫易磊同場競技。

陳睦衡以育成球員合約加盟歐力士猛牛隊，去年正式展開旅外生涯，去年球季在二軍總計5場登板，戰績1勝、防禦率1.17，透過實戰登板累積經驗。

根據日媒報導，陳睦衡去年12月底返台，維持1週5天訓練的節奏，除了傳接球、重量訓練外，也嘗試新的訓練方式「初動負荷訓練」。陳睦衡表示，嘗試不同的訓練，感覺不錯，相信對之後的練習也會很有幫助。

陳睦衡於20日返日，今天開始在大阪舞洲自主訓練。他接受日媒訪問時也提到，首次看到下雪很感動，感受到日本與溫暖的家鄉台灣不同，「日本真的很冷」。

展望新球季，陳睦衡以早日成為正式球員目標努力，希望跟同樣來自台灣的投手徐若熙、孫易磊等人同場競技。

陳睦衡 歐力士猛牛 孫易磊

延伸閱讀

日職／火腿春訓分組 「台灣雙寶」古林睿煬、孫易磊都在一軍

中職／新球季少了徐若熙、王維中 葉總點名曾仁和重現霸氣　

日職／獲林昱珉傳授伸卡球 火球男張峻瑋還想學習徐若熙

lululemon揪來心靈捕手×火球強投 林家正、徐若熙面對挑戰的備戰心法

相關新聞

日職／陳睦衡「初動負荷訓練」成效佳 拚早日成正式球員

旅日歐力士猛牛隊19歲投手陳睦衡，20日返日備戰新球季。他在休賽季嘗試「初動負荷訓練」收到不錯成效，希望早日成為正式球員...

中職／世代傳承力量延續 周思齊回憶因黃忠義踏上棒球路

大魯閣推出「台灣棒球小英雄球員卡」，今年主打「世代傳承」，邀集多位台灣隊球星參與，周思齊分享，當年自己看到黃忠義返鄉風光...

棒球／陳世展唯一球員卡是林智勝 想當全壘打王變投手

大魯閣第二度推出「台灣棒球小英雄球員卡」，代表出席的U18國手陳世展透露，他只有收藏一張林智勝的球員卡，曾想效仿成為全壘...

台灣棒球名人堂落腳亞太棒球訓練中心 今年攜手辦「棒球歷史展」

為深化台南棒球文化的保存與推廣，台南市政府今天與台灣棒球名人堂協會在永華市政中心簽署合作備忘錄（MOU），由市長黃偉哲與...

中職／首度開箱3億基地！皇鷹學院「球迷限定參訪日」4大亮點搶先看

台鋼集團斥資3億元打造的職業運動訓練基地「皇鷹學院」，於本月10日正式啟用，台鋼集團旗下燦星旅遊跨界整合集團資源，聯手台...

棒球／林益全2名新隊友！前中職鄧佳安、姚恩多加入中國CPB

中國棒球城市聯賽官方昨天公布，上海正大龍隊未成功完成球員郝家奇、蔣博涵註冊手續，為保障球隊完整參賽，按規定完成新球員註冊手續，台灣投手鄧佳安、姚恩多將入隊，已通過審核，即日起生效。 現年22歲的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。