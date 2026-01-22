日職／陳睦衡「初動負荷訓練」成效佳 拚早日成正式球員
旅日歐力士猛牛隊19歲投手陳睦衡，20日返日備戰新球季。他在休賽季嘗試「初動負荷訓練」收到不錯成效，希望早日成為正式球員，與同樣來自台灣的投手徐若熙、孫易磊同場競技。
陳睦衡以育成球員合約加盟歐力士猛牛隊，去年正式展開旅外生涯，去年球季在二軍總計5場登板，戰績1勝、防禦率1.17，透過實戰登板累積經驗。
根據日媒報導，陳睦衡去年12月底返台，維持1週5天訓練的節奏，除了傳接球、重量訓練外，也嘗試新的訓練方式「初動負荷訓練」。陳睦衡表示，嘗試不同的訓練，感覺不錯，相信對之後的練習也會很有幫助。
陳睦衡於20日返日，今天開始在大阪舞洲自主訓練。他接受日媒訪問時也提到，首次看到下雪很感動，感受到日本與溫暖的家鄉台灣不同，「日本真的很冷」。
展望新球季，陳睦衡以早日成為正式球員目標努力，希望跟同樣來自台灣的投手徐若熙、孫易磊等人同場競技。
オリックス 台湾出身育成右腕・陳睦衡が再来日「支配下になれるよう頑張りたい」/野球/デイリースポーツ online https://t.co/IFKrGzgCcu #侍ジャパン #プロ野球 #NPB #DailySports— デイリースポーツ (@Daily_Online) January 22, 2026
