中職／世代傳承力量延續 周思齊回憶因黃忠義踏上棒球路

中央社／ 台北22日電
中華民國棒球協會與大魯閣、陳重光文教基金會，22日在台北舉辦「台灣棒球小英雄球員卡」發布記者會，中華職棒退役球星周思齊（左起）、張泰山、黃忠義出席與會，傳承經驗。中央社
中華民國棒球協會與大魯閣、陳重光文教基金會，22日在台北舉辦「台灣棒球小英雄球員卡」發布記者會，中華職棒退役球星周思齊（左起）、張泰山、黃忠義出席與會，傳承經驗。中央社

大魯閣推出「台灣棒球小英雄球員卡」，今年主打「世代傳承」，邀集多位台灣隊球星參與，周思齊分享，當年自己看到黃忠義返鄉風光而走上棒球路，期待小將們都能朝著目標前進。

大魯閣攜手中華民國棒球協會、陳重光文教基金會，第二度推出「台灣棒球小英雄球員卡」，以台灣棒球國手在國際賽表現的紀念卡片，並首度導入「智能販賣球員卡機」拓展銷售通路，相關利潤收益將持續回饋支持國內三級棒球發展。

今天記者會現場，周思齊、張泰山、黃忠義三位台灣隊歷代球星驚喜現身，與U18國手陳世展、U15國手莊子濬、U12國手葉承翰同台，呈現世代傳承的重要時刻。

有「二壘魔術師」稱號的黃忠義透露，自己直到高中三年級才首次入選國手，在此之前父母還去卜卦問事尋求原因，還好有達到父母的期待，穿國家隊球衣是很好的回憶，現在能擁有球員卡是非常值得驕傲的事。

前職棒球星張泰山透露，自己小時候沒穿過國家隊球衣，直到進入職棒才首次入選，「小時候被媽媽叫起床看威廉波特，覺得能穿上球衣很帥，也勉勵小朋友們，不要放棄希望，像我最後還是達成了。」

退役後擔任亞洲棒球總會會長特助的周思齊則笑說，自己小時候是蒐藏兩位前輩的球員卡，尤其是黃忠義代表台灣拿下1992年巴塞隆納奧運銀牌，回到花蓮光復鄉遊行時，自己就跟在後面跑，心想「我也要打棒球」，但真的穿上國家隊球衣，感受到一般人無法想像的壓力，也期勉小學弟們繼續努力，朝著偶像邁進。

棒球 黃忠義 周思齊

