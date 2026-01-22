棒球／陳世展唯一球員卡是林智勝 想當全壘打王變投手
大魯閣第二度推出「台灣棒球小英雄球員卡」，代表出席的U18國手陳世展透露，他只有收藏一張林智勝的球員卡，曾想效仿成為全壘打王的他，如今卻是樂天桃猿隊投手。
大魯閣攜手中華民國棒球協會、陳重光文教基金會，推出「台灣棒球小英雄球員卡」，以台灣棒球國手在U12、U15、U18世界盃、亞洲盃等國際賽場上的表現為主，推出紀念球員卡片，首度導入「智能販賣球員卡機」拓展銷售通路，相關利潤收益將持續回饋支持國內三級棒球發展。
陳世展作為2024年U18亞洲盃、2025年U18世界盃國手出席，他透露，自己雖然有很多啦啦隊卡，但只有一張球員卡，就是還穿著中信兄弟球衣的林智勝。
「2015年看到12強他對古巴隊開轟，就想要打棒球。」陳世展說，他想當全壘打王，又是象迷，所以有收藏林智勝的卡，「球員卡買不多，但兄弟周邊是幾千、幾千的買。」也解釋啦啦隊卡都是球迷送的，「有慈妹、有峮峮，我現在沒看啦啦隊了，其他事情更重要。」
去年中華職棒選秀，陳世展在第3輪獲樂天桃猿隊指名，今年已經開始參加球隊的重訓營，他認為體能有跟上節奏，體重也達到目標的80公斤，剛加入球隊雖因腸病毒掉到75、76公斤，但很快吃回來，「樂天東西好吃，伙食加上宵夜都在吃。」現在住宿環境也有改善，陳世展透露，宿舍樓下就有便利商店，附近更有許多美食。
黃子鵬離隊後，同樣投球姿勢特殊、有「綠島潛水艇」封號的陳世展，也少了一個學習對象，但陳世展認為，投手教練川岸強、其他學長也都可以請益，今年目標放在身體練壯、球路穩定，很開心今年春訓球隊是到故鄉台東訓練，「是我最熟悉的地方，也希望球迷跟我們一起過去。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言