棒球／陳世展唯一球員卡是林智勝 想當全壘打王變投手

中央社／ 台北22日電
中華民國棒球協會與大魯閣、陳重光文教基金會22日在台北舉辦「台灣棒球小英雄球員卡」發布記者會，U18國手陳世展（左起）、U15國手莊子濬、U12國手葉承翰出席與會，分享參賽經驗並宣傳球員卡。中央社
中華民國棒球協會與大魯閣、陳重光文教基金會22日在台北舉辦「台灣棒球小英雄球員卡」發布記者會，U18國手陳世展（左起）、U15國手莊子濬、U12國手葉承翰出席與會，分享參賽經驗並宣傳球員卡。中央社

大魯閣第二度推出「台灣棒球小英雄球員卡」，代表出席的U18國手陳世展透露，他只有收藏一張林智勝的球員卡，曾想效仿成為全壘打王的他，如今卻是樂天桃猿隊投手。

大魯閣攜手中華民國棒球協會、陳重光文教基金會，推出「台灣棒球小英雄球員卡」，以台灣棒球國手在U12、U15、U18世界盃、亞洲盃等國際賽場上的表現為主，推出紀念球員卡片，首度導入「智能販賣球員卡機」拓展銷售通路，相關利潤收益將持續回饋支持國內三級棒球發展。

陳世展作為2024年U18亞洲盃、2025年U18世界盃國手出席，他透露，自己雖然有很多啦啦隊卡，但只有一張球員卡，就是還穿著中信兄弟球衣的林智勝。

「2015年看到12強他對古巴隊開轟，就想要打棒球。」陳世展說，他想當全壘打王，又是象迷，所以有收藏林智勝的卡，「球員卡買不多，但兄弟周邊是幾千、幾千的買。」也解釋啦啦隊卡都是球迷送的，「有慈妹、有峮峮，我現在沒看啦啦隊了，其他事情更重要。」

去年中華職棒選秀，陳世展在第3輪獲樂天桃猿隊指名，今年已經開始參加球隊的重訓營，他認為體能有跟上節奏，體重也達到目標的80公斤，剛加入球隊雖因腸病毒掉到75、76公斤，但很快吃回來，「樂天東西好吃，伙食加上宵夜都在吃。」現在住宿環境也有改善，陳世展透露，宿舍樓下就有便利商店，附近更有許多美食。

黃子鵬離隊後，同樣投球姿勢特殊、有「綠島潛水艇」封號的陳世展，也少了一個學習對象，但陳世展認為，投手教練川岸強、其他學長也都可以請益，今年目標放在身體練壯、球路穩定，很開心今年春訓球隊是到故鄉台東訓練，「是我最熟悉的地方，也希望球迷跟我們一起過去。」

樂天桃猿 棒球 林智勝

