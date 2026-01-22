快訊

削骨拔智齒苦幹1.5小時仍失敗 別人花10秒…牙醫師被求償20萬

川普對格陵蘭「終極方案」！傳加碼每人發3000萬 但有1前提

免費好康不要貪！LINE曝最新盜帳號手法 要這資訊「就是詐騙」

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣棒球名人堂落腳亞太棒球訓練中心 今年攜手辦「棒球歷史展」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右）與台灣棒球名人堂協會理事長林華韋代表簽署合作備忘錄，攜手推動地方棒球文化傳承。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右）與台灣棒球名人堂協會理事長林華韋代表簽署合作備忘錄，攜手推動地方棒球文化傳承。圖／台南市政府提供

為深化台南棒球文化的保存與推廣，台南市政府今天與台灣棒球名人堂協會在永華市政中心簽署合作備忘錄（MOU），由市長黃偉哲與協會理事長林華韋代表簽署。未來雙方除將共同辦理「台南棒球歷史展覽」，也將在亞太棒球訓練中心設立棒球名人堂，公私協力推動地方棒球文化的系統性保存與傳承。

台灣棒球名人堂成立於2014年，為純民間組織，會址設於台北市，史料展示空間位於桃園市龍潭區，歷年曾遴選王貞治、陳金鋒、王建民等具代表性的棒球人物。協會去年一度傳出解散危機，黃偉哲主動爭取，並推薦新完工啟用、具備完整設施條件的台南亞太棒球訓練中心，作為成棒主場與名人堂進駐據點。

黃偉哲表示，棒球不僅是台灣的國球，更是深植台南城市發展的重要文化。台南長期投入基層培育、場地建設與文化推廣，培養出眾多優秀選手，形塑鮮明的棒球城市形象。此次與台灣棒球名人堂協會簽署合作備忘錄，是保存與推廣棒球文化的重要一步，未來在亞太棒球訓練中心設立名人堂，將共同榮耀台灣棒球歷史。

黃偉哲也指出，亞太棒球訓練中心為賴清德總統任台南市長期間所規畫建設，目前已投入職棒賽事與訓練使用，期盼透過名人堂與展覽，讓更多市民與年輕世代認識棒球英雄與其背後的文化脈絡，延續台南對棒球的熱情。

林華韋表示，感謝市府團隊的支持，這次合作展現台南不只重視競技與訓練，更重視棒球記憶與文化保存。未來名人堂進駐亞太棒球訓練中心，將讓歷史走進球場，成為具代表性的文化保存空間。

體育局長陳良乾指出，後續展覽規畫將由台灣棒球名人堂協會負責文物授權、運送與史料整理，體育局則負責場地規畫、行政協調與策展支援，確保展覽品質。雙方將以棒球文物保存與展示為核心，持續促進棒球文化交流，讓市民能更貼近並理解台灣棒球的歷史意義。

體育局也表示，透過此次合作，將系統性整合台南棒球發展歷程與珍貴文物，強化台南在台灣棒球史上的關鍵地位，讓棒球不僅是競技運動，更成為連結城市記憶與世代情感的重要文化資產。

台南市亞太棒球訓練中心成棒主球場是台灣最大的室外棒球場。圖／台南市政府提供
台南市亞太棒球訓練中心成棒主球場是台灣最大的室外棒球場。圖／台南市政府提供
台南市亞太棒球訓練中心成棒主球場。圖／台南市政府提供
台南市亞太棒球訓練中心成棒主球場。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右）與台灣棒球名人堂協會理事長林華韋代表簽署合作備忘錄，攜手推動地方棒球文化傳承。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右）與台灣棒球名人堂協會理事長林華韋代表簽署合作備忘錄，攜手推動地方棒球文化傳承。圖／台南市政府提供

棒球 名人堂 林華韋

延伸閱讀

急診室暴力毆護理師 台南施暴者判刑4月

舊果菜市場華麗轉身 台南新化衛生所暨衛福園區今動工

締盟20年…黃偉哲訪日本仙台 贈議長野田讓榮譽市民證書

台南農產年節展售新北登場 黃偉哲熱情行銷

相關新聞

棒球／林益全2名新隊友！前中職鄧佳安、姚恩多加入中國CPB

中國棒球城市聯賽官方昨天公布，上海正大龍隊未成功完成球員郝家奇、蔣博涵註冊手續，為保障球隊完整參賽，按規定完成新球員註冊手續，台灣投手鄧佳安、姚恩多將入隊，已通過審核，即日起生效。 現年22歲的

台灣棒球名人堂落腳亞太棒球訓練中心 今年攜手辦「棒球歷史展」

為深化台南棒球文化的保存與推廣，台南市政府今天與台灣棒球名人堂協會在永華市政中心簽署合作備忘錄（MOU），由市長黃偉哲與...

中職／首度開箱3億基地！皇鷹學院「球迷限定參訪日」4大亮點搶先看

台鋼集團斥資3億元打造的職業運動訓練基地「皇鷹學院」，於本月10日正式啟用，台鋼集團旗下燦星旅遊跨界整合集團資源，聯手台...

棒球／美國女子職棒簽下莎菈 介紹曾在台灣CPBL執教

美國女子職業棒球聯盟（WPBL）洛杉磯隊今天在社群平台宣布簽下一壘手莎菈（Sarah Edwards），介紹她曾在台灣C...

中職／跟著浩哲教練一起練 19歲小獅張宥謙、林易霆表現受期待

統一獅隊投手群已在1月7日展開第一階段訓練，二軍投手教練曾浩哲持續對投手群規劃個別訓練內容，其中張宥謙跟林易霆從去年季後...

中職／與吳念庭相會 平石洋介讚：肌肉大到嚇一跳

曾任日職埼玉西武獅隊教練的平石洋介在個人社群貼出與吳念庭的合照，吸引不少西武球迷的目光，平石洋介更稱讚這位前西武台將訓練...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。