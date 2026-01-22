台灣棒球名人堂落腳亞太棒球訓練中心 今年攜手辦「棒球歷史展」

為深化台南棒球文化的保存與推廣，台南市政府今天與台灣棒球名人堂協會在永華市政中心簽署合作備忘錄（MOU），由市長黃偉哲與協會理事長林華韋代表簽署。未來雙方除將共同辦理「台南棒球歷史展覽」，也將在亞太棒球訓練中心設立棒球名人堂，公私協力推動地方棒球文化的系統性保存與傳承。

台灣棒球名人堂成立於2014年，為純民間組織，會址設於台北市，史料展示空間位於桃園市龍潭區，歷年曾遴選王貞治、陳金鋒、王建民等具代表性的棒球人物。協會去年一度傳出解散危機，黃偉哲主動爭取，並推薦新完工啟用、具備完整設施條件的台南亞太棒球訓練中心，作為成棒主場與名人堂進駐據點。

黃偉哲表示，棒球不僅是台灣的國球，更是深植台南城市發展的重要文化。台南長期投入基層培育、場地建設與文化推廣，培養出眾多優秀選手，形塑鮮明的棒球城市形象。此次與台灣棒球名人堂協會簽署合作備忘錄，是保存與推廣棒球文化的重要一步，未來在亞太棒球訓練中心設立名人堂，將共同榮耀台灣棒球歷史。

黃偉哲也指出，亞太棒球訓練中心為賴清德總統任台南市長期間所規畫建設，目前已投入職棒賽事與訓練使用，期盼透過名人堂與展覽，讓更多市民與年輕世代認識棒球英雄與其背後的文化脈絡，延續台南對棒球的熱情。

林華韋表示，感謝市府團隊的支持，這次合作展現台南不只重視競技與訓練，更重視棒球記憶與文化保存。未來名人堂進駐亞太棒球訓練中心，將讓歷史走進球場，成為具代表性的文化保存空間。

體育局長陳良乾指出，後續展覽規畫將由台灣棒球名人堂協會負責文物授權、運送與史料整理，體育局則負責場地規畫、行政協調與策展支援，確保展覽品質。雙方將以棒球文物保存與展示為核心，持續促進棒球文化交流，讓市民能更貼近並理解台灣棒球的歷史意義。

體育局也表示，透過此次合作，將系統性整合台南棒球發展歷程與珍貴文物，強化台南在台灣棒球史上的關鍵地位，讓棒球不僅是競技運動，更成為連結城市記憶與世代情感的重要文化資產。