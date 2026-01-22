中職／首度開箱3億基地！皇鷹學院「球迷限定參訪日」4大亮點搶先看

搶先看：台鋼皇鷹學院⼾外⽜棚。圖/燦星旅遊提供

台鋼集團斥資3億元打造的職業運動訓練基地「皇鷹學院」，於本月10日正式啟用，台鋼集團旗下燦星旅遊跨界整合集團資源，聯手台鋼雄鷹職業棒球隊與「球場好朋友」漢堡王，推出首創球迷參訪活動的「春訓賞鷹團」，首度開放這座極具神祕色彩的職棒殿堂，打造「沉浸式運動觀光」新紀元。

「皇鷹學院」不僅是台鋼雄鷹（棒球）、台鋼獵鷹（籃球）、台鋼天鷹（排球）三支職業球隊的共同基地，也是台灣職業運動硬體設施的新標竿。

配合春訓啟動，燦星旅遊偕同台鋼雄鷹特別規劃了「球迷限定參訪日」，集結四大亮點，打造球迷體驗朝聖之旅，分別包括專人分組的獨家導覽開箱，直擊皇鷹學院標準棒球場、室內打擊區及內部公共空間（如水療池、防護空間及充滿朝氣視覺交誼廳）。

第二個亮點是可與雄鷹球員互動，安排球員親臨現場進行簽名會。三為珍稀收藏驚喜—每位參加者可獲得限量「2026春訓金標紀念球」。四是元氣美味應援，享用漢堡王提供的華堡（牛）或國王大雞堡（原味）二選一的能量特餐，讓球迷在感受職業訓練氛圍之餘，也能品嘗熟悉的應援美味。

為了回饋長期支持雄鷹的粉絲，燦星旅遊針對「2025年鷹國會員」推出加碼福利，報名成功就有機會抽中「雄鷹巴士」搭乘資格（採抽籤制，限額60位），體驗球星級的交通禮遇。

「台鋼雄鷹春訓賞鷹團」每人售價1,399元，將於1月26日中午12:00於燦星旅遊官網準時開賣，要注意的是，報名採「一單一人」制（每張訂單限報名1位）。官網：https://tour.startravel.com.tw/detail/00001-TSG1H07。