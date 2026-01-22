棒球／林益全2名新隊友！前中職鄧佳安、姚恩多加入中國CPB

中國棒球城市聯賽官方昨天公布，上海正大龍隊未成功完成球員郝家奇、蔣博涵註冊手續，為保障球隊完整參賽，按規定完成新球員註冊手續，台灣投手鄧佳安、姚恩多將入隊，已通過審核，即日起生效。

現年22歲的鄧佳安在2022年選秀第11輪被台鋼雄鷹隊選中，但生涯從未登上一軍，生涯在二軍只出賽9場都是後援，累積7.2局失掉11分，防禦率12.91，每局被上壘率2.87。

現年23歲的姚恩多在2023年選秀第3輪被味全龍隊選中，也沒有上過一軍，二軍累積出賽23場出賽（有2場先發），主投23局失8分，防禦率5.87，每局被上壘率1.96。

鄧佳安是在2024年被戰力外；姚恩多則是2025年。如今2位前中職投手將與名將林益全同隊，攜手在中國打拼。