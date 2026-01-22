快訊

棒球／美國女子職棒簽下莎菈 介紹曾在台灣CPBL執教

中央社／ 洛杉磯21日專電
前中信兄弟隊打擊教練莎菈加入美國女子職業棒球聯盟（WPBL）洛杉磯隊。截圖自莎菈IG
前中信兄弟隊打擊教練莎菈加入美國女子職業棒球聯盟（WPBL）洛杉磯隊。截圖自莎菈IG

美國女子職業棒球聯盟（WPBL）洛杉磯隊今天在社群平台宣布簽下一壘手莎菈（Sarah Edwards），介紹她曾在台灣CPBL中信兄弟隊擔任打擊教練。

中華職棒聯盟的英文名稱Chinese ProfessionalBaseball League曾在英語世界遭誤解，誤以為是中國的棒球聯盟。不過這次美國新成立的女子職棒聯盟WPBL沒有搞錯，在介紹莎菈時，提到她曾在台灣CPBL執教。

新成立的WPBL首季賽事今年8月開打，4支隊伍包括洛杉磯、紐約、波士頓、舊金山，進行約2個月的賽季，地點在伊利諾州春田市近百年歷史的羅賓羅伯茲球場（Robin Roberts Stadium）舉行。

WPBL洛杉磯隊近日陸續在社群平台公布簽約球員，今天宣布簽下29歲的莎菈。她出身紐約州，去年11月在WPBL選秀會上第3輪獲得洛杉磯隊選中。

貼文形容莎菈是一名具備豐富國際歷練的棒球人，曾在歐洲、紐西蘭效力職業壘球隊，曾代表美國隊出戰女子棒球世界盃，也是美國職棒費城人第一名女性教練，曾在台灣CPBL的中信兄弟隊擔任打擊教練，「她的下一站是洛杉磯的陽光街道」。

這則社群貼文上，莎菈也透過影片現身，感謝WPBL讓女性的職業棒球賽事成真，她期待到時與世界級的球員競技。她最後用雙手比出LA手勢，表達對加入洛杉磯隊的期待。

去年選秀會後，WPBL官網介紹莎菈，守備位置一壘手，她以左手傳球，打擊左右開弓。官網介紹，莎菈具有長打火力，能在洛杉磯隊扮演中心打者的角色；她擁有許多國際經驗，能在比賽的重要時刻帶來關鍵一擊。

