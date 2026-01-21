快訊

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 一路凍到明天晚上

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／跟著浩哲教練一起練 19歲小獅張宥謙、林易霆表現受期待

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
統一獅隊新秀投手張宥謙。圖／統一獅隊提供
統一獅隊新秀投手張宥謙。圖／統一獅隊提供

統一獅隊投手群已在1月7日展開第一階段訓練，二軍投手教練曾浩哲持續對投手群規劃個別訓練內容，其中張宥謙跟林易霆從去年季後就跟著浩哲訓練，從體能、投球機制到球路設計全面檢視，找出過往問題並加以修正，為新球季奠定基礎。

19歲張宥謙為獅隊2024年選秀第二指名，並在8月31日迎接生涯初登板，對富邦悍將先發4局失1分，之後就因為疲勞沒再出賽。今年春訓，教練團為他開出的課表以提升續航力為主，並且嘗試新的變化球種，增重及肌力強化也都持續進行。

曾浩哲指出，透過TrackMan數據分析，張宥謙過去直球與滑球的球路特性較為接近，因此本季訓練目標之一，是協助他找出具有縱向位移差異的球種，讓整體球路更具層次。張宥謙表示，去年休賽季自己全程跟著教練在台南訓練，明顯感受到身體厚實度的提升，「不論是體重或肌力都有加強，希望能讓自己在比賽中撐得更久。」

另一名19歲左投林易霆也在去年10月完成生涯初登板，同樣是球隊十分期待的年輕投手戰力，去年休賽季跟著曾浩哲自主訓練，進步幅度讓總教練林岳平也看在眼裡。

教練團在今年春訓持續協助林易霆修正投球機制，曾浩哲透露，教練團針對他的繞臂動作進行調整，縮短動作路徑，讓身體與投球手的力量能更有效整合，藉此降低肩膀負擔，同時提升球質與穩定度。

曾浩哲表示，兩名年輕投手在訓練態度與心態上都相當正面，張宥謙充滿能量、訓練時極具感染力，林易霆則相對沉穩，能確實執行教練團的調整方向，「期待他們能在新球季展現休賽季的訓練成果，為球隊帶來更多貢獻。」

統一獅隊左投林易霆。圖／統一獅隊提供
統一獅隊左投林易霆。圖／統一獅隊提供

選秀 統一獅 林岳平

延伸閱讀

中職／與吳念庭相會 平石洋介讚：肌肉大到嚇一跳

中職／讓「34」留在最美好結局 李振昌新球季改穿21號

中職／海外直送品質保證 球星中職試金見真章

中職／邦力多攻擊型態多元 若能適應台灣就是悍將打線利多

相關新聞

中職／讓「34」留在最美好結局 李振昌新球季改穿21號

新球季新氣象，中信兄弟今天（21日）公布2026年背號異動，39歲資深投手李振昌背號從原先的「34號」改為「21號」，象...

中職／跟著浩哲教練一起練 19歲小獅張宥謙、林易霆表現受期待

統一獅隊投手群已在1月7日展開第一階段訓練，二軍投手教練曾浩哲持續對投手群規劃個別訓練內容，其中張宥謙跟林易霆從去年季後...

中職／與吳念庭相會 平石洋介讚：肌肉大到嚇一跳

曾任日職埼玉西武獅隊教練的平石洋介在個人社群貼出與吳念庭的合照，吸引不少西武球迷的目光，平石洋介更稱讚這位前西武台將訓練...

中職／悍將開訓！「光總」放眼台灣大賽 領隊盼證明今年不一樣

富邦悍將隊今天在嘉義稻江基地正式展開春訓，日籍教頭後藤光尊執掌兵符第一年，設定目標就是要打造一支前進台灣大賽的球隊，朝球...

中職／樂天Thank You五位啦啦隊女孩 網嘆：嘎琳可惜了

樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls官方社群帳號發文宣布，成員陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳、丘薆將離隊，消息一出令不少粉絲感到不捨。 Rakuten Girls官方帳號發文寫道，「Thank Y

日職／跑壘手套越做越大 火腿監督有意見：根本像隔熱手套

日本職棒今天舉辦12球團總教練會議，火腿監督新庄剛志會後透露自己針對跑壘手套有提出意見，有些選手的跑壘手套大到像隔熱手套...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。