聽新聞
0:00 / 0:00
中職／跟著浩哲教練一起練 19歲小獅張宥謙、林易霆表現受期待
統一獅隊投手群已在1月7日展開第一階段訓練，二軍投手教練曾浩哲持續對投手群規劃個別訓練內容，其中張宥謙跟林易霆從去年季後就跟著浩哲訓練，從體能、投球機制到球路設計全面檢視，找出過往問題並加以修正，為新球季奠定基礎。
19歲張宥謙為獅隊2024年選秀第二指名，並在8月31日迎接生涯初登板，對富邦悍將先發4局失1分，之後就因為疲勞沒再出賽。今年春訓，教練團為他開出的課表以提升續航力為主，並且嘗試新的變化球種，增重及肌力強化也都持續進行。
曾浩哲指出，透過TrackMan數據分析，張宥謙過去直球與滑球的球路特性較為接近，因此本季訓練目標之一，是協助他找出具有縱向位移差異的球種，讓整體球路更具層次。張宥謙表示，去年休賽季自己全程跟著教練在台南訓練，明顯感受到身體厚實度的提升，「不論是體重或肌力都有加強，希望能讓自己在比賽中撐得更久。」
另一名19歲左投林易霆也在去年10月完成生涯初登板，同樣是球隊十分期待的年輕投手戰力，去年休賽季跟著曾浩哲自主訓練，進步幅度讓總教練林岳平也看在眼裡。
教練團在今年春訓持續協助林易霆修正投球機制，曾浩哲透露，教練團針對他的繞臂動作進行調整，縮短動作路徑，讓身體與投球手的力量能更有效整合，藉此降低肩膀負擔，同時提升球質與穩定度。
曾浩哲表示，兩名年輕投手在訓練態度與心態上都相當正面，張宥謙充滿能量、訓練時極具感染力，林易霆則相對沉穩，能確實執行教練團的調整方向，「期待他們能在新球季展現休賽季的訓練成果，為球隊帶來更多貢獻。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言