中職／跟著浩哲教練一起練 19歲小獅張宥謙、林易霆表現受期待

統一獅隊投手群已在1月7日展開第一階段訓練，二軍投手教練曾浩哲持續對投手群規劃個別訓練內容，其中張宥謙跟林易霆從去年季後就跟著浩哲訓練，從體能、投球機制到球路設計全面檢視，找出過往問題並加以修正，為新球季奠定基礎。

19歲張宥謙為獅隊2024年選秀第二指名，並在8月31日迎接生涯初登板，對富邦悍將先發4局失1分，之後就因為疲勞沒再出賽。今年春訓，教練團為他開出的課表以提升續航力為主，並且嘗試新的變化球種，增重及肌力強化也都持續進行。

曾浩哲指出，透過TrackMan數據分析，張宥謙過去直球與滑球的球路特性較為接近，因此本季訓練目標之一，是協助他找出具有縱向位移差異的球種，讓整體球路更具層次。張宥謙表示，去年休賽季自己全程跟著教練在台南訓練，明顯感受到身體厚實度的提升，「不論是體重或肌力都有加強，希望能讓自己在比賽中撐得更久。」

另一名19歲左投林易霆也在去年10月完成生涯初登板，同樣是球隊十分期待的年輕投手戰力，去年休賽季跟著曾浩哲自主訓練，進步幅度讓總教練林岳平也看在眼裡。

教練團在今年春訓持續協助林易霆修正投球機制，曾浩哲透露，教練團針對他的繞臂動作進行調整，縮短動作路徑，讓身體與投球手的力量能更有效整合，藉此降低肩膀負擔，同時提升球質與穩定度。