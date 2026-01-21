中職／與吳念庭相會 平石洋介讚：肌肉大到嚇一跳

曾任日職埼玉西武獅隊教練的平石洋介在個人社群貼出與吳念庭的合照，吸引不少西武球迷的目光，平石洋介更稱讚這位前西武台將訓練有素，「肌肉大到讓人嚇一跳」。

平石洋介自2022年起陸續擔任日本職棒西武隊一軍打擊教練、首席教練直到2024年球季結束，而吳念庭旅日效力西武隊時期一直到2023年，兩人曾短暫共事；吳念庭2024年回到台灣參加中華職棒選秀，加入台鋼雄鷹隊，平石洋介則在今年受邀擔任台鋼雄鷹隊的春訓客座教練。

只不過平石洋介是在17日才加入雄鷹春訓，吳念庭則是在15日就與中華隊會合備戰世界棒球經典賽（WBC），平石洋介昨天在個人Instagram貼出與吳念庭的合照，解釋因中華隊集訓就在附近，因此兩人有機會聚餐，「真是太好了。各位西武獅的球迷、念庭的粉絲們，他還是一樣是個好傢伙喔！他似乎非常努力在訓練，肌肉大到讓人嚇了一跳。WBC加油！」

不少球迷以日文回應，開心看到吳念庭繼續成長「祈禱作為台灣代表一切順利」，也有西武球迷表示很開心看到這張合照，兩人能夠笑著互相再會。