中職／讓「34」留在最美好結局 李振昌新球季改穿21號
新球季新氣象，中信兄弟今天（21日）公布2026年背號異動，39歲資深投手李振昌背號從原先的「34號」改為「21號」，象徵在去年拿下首座東山再起獎之後，新球季重新開始。
李振昌2018年加盟中職，為了感謝旅日時期受到西武獅隊教練橫田久則的照顧，因此選用過去橫田教練在兄弟時所使用的「34號」為背號，以表達感謝之意，去年李振昌也以此背號拿下生涯首座「東山再起獎」。
李振昌表示：「回首過去，我希望讓『李振昌的 34 號』停留在拿下東山再起獎的最美好結局。」因此將把34號交回給球隊編制，新球季改穿21號球衣，象徵重新開始。
而21號球衣的原所屬人為左投彭識穎，他在新球季將轉任二軍助理投手教練，背號也更改為「00」號，以全新角色協助球隊培育投手戰力；楊祥禾則是將從3號更換為6號。
